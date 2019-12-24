Лимита халявы на СЭП нет. Лимит на исходящий СЭП в целом на ИНН плательщика всё тот же:
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 27 чер, 2023 15:50
Лимита халявы на СЭП нет. Лимит на исходящий СЭП в целом на ИНН плательщика всё тот же:
Додано: Сер 28 чер, 2023 09:13
Re: Sense Bank
Доброго ранку, закінчується строк дії картки (06.2023) --які зараз дії в такому випадку? Йти до відділення чи писати ,чи все автоматом зробиться?
Додано: Сер 28 чер, 2023 10:50
До речі, у нас вже стартувала вікторина «Банкологія» від Sense SuperApp. 750 Cash’U-бонусів за 15 правильних відповідей.
Щоб взяти участь, потрібно:
1. Увійти до Sense SuperApp.
2. Створити новий чат і вибрати розділ «Банкологія».
3. Прочитати правила, і готово — ти граєш.
4. Відповісти правильно на питання і йти до перемоги.
Що можна виграти в «Банкології»? Наші Cash’U-бонуси:
● На 1-му етапі серед 100 переможців буде розіграно по 50 бонусів.
● На 2-му етапі серед 50 переможців буде розіграно по 200 бонусів.
● На 3-му етапі серед 30 переможців буде розіграно по 500 бонусів.
Більше детально на нашому сайті:
Додано: Сер 28 чер, 2023 10:55
Вітаю, термін карток подовжено. Якщо ви робите оплату на тих ресурсах, де у вас підв'язана картка до Apple/Google гаманця, то вам не потрібно переоформлювати. Або якщо вам при оплаті не потрібно вказувати рік дії картки.
В іншому випадку ви можете у застосунку переоформити картку на віртуальну нову і нею користуватися. Або до неї замовити іменну пластикову картку на Нову Пошту.
Додано: Сер 28 чер, 2023 11:34
а чат на сьомому андроїді досі так і не працює
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