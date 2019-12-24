Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 27 чер, 2023 15:50
andreyiskra написав:
c 01.08.2023 бесплатно можно перевести с хамелеона 20к. А СЭП сколько можно?
Лимита халявы на СЭП нет. Лимит на исходящий СЭП в целом на ИНН плательщика всё тот же:
50к / 150k / 200k
.
moveton
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Додано: Сер 28 чер, 2023 09:13
Доброго ранку, закінчується строк дії картки (06.2023) --які зараз дії в такому випадку? Йти до відділення чи писати ,чи все автоматом зробиться?
Бекас
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Додано: Сер 28 чер, 2023 10:50
До речі, у нас вже стартувала вікторина
«Банкологія»
від Sense SuperApp.
750 Cash’U-бонусів за 15 правильних відповідей.
Щоб взяти участь, потрібно:
1. Увійти до Sense SuperApp.
2. Створити новий чат і вибрати розділ «Банкологія».
3. Прочитати правила, і готово — ти граєш.
4. Відповісти правильно на питання і йти до перемоги.
Що можна виграти в «Банкології»? Наші Cash’U-бонуси:
● На 1-му етапі серед 100 переможців буде розіграно по 50 бонусів.
● На 2-му етапі серед 50 переможців буде розіграно по 200 бонусів.
● На 3-му етапі серед 30 переможців буде розіграно по 500 бонусів.
Більше детально на нашому сайті:
https://sensebank.com.ua/cash-u-new...e ... e-superapp
Sense Bank
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Додано: Сер 28 чер, 2023 10:55
Бекас написав:
Доброго ранку, закінчується строк дії картки (06.2023) --які зараз дії в такому випадку? Йти до відділення чи писати ,чи все автоматом зробиться?
Вітаю, термін карток подовжено. Якщо ви робите оплату на тих ресурсах, де у вас підв'язана картка до Apple/Google гаманця, то вам не потрібно переоформлювати. Або якщо вам при оплаті не потрібно вказувати рік дії картки.
В іншому випадку ви можете у застосунку переоформити картку на віртуальну нову і нею користуватися. Або до неї замовити іменну пластикову картку на Нову Пошту.
Sense Bank
Представник банку
Повідомлень: 11866
З нами з: 18.02.13
Подякував: 141 раз.
Подякували: 1241 раз.
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2
1
Додано: Сер 28 чер, 2023 11:34
Sense Bank написав:
До речі, у нас вже стартувала вікторина
«Банкологія»
від Sense SuperApp.
750 Cash’U-бонусів за 15 правильних відповідей.
Щоб взяти участь, потрібно:
1. Увійти до Sense SuperApp.
2. Створити новий чат і вибрати розділ «Банкологія».
3. Прочитати правила, і готово — ти граєш.
4. Відповісти правильно на питання і йти до перемоги.
Що можна виграти в «Банкології»? Наші Cash’U-бонуси:
● На 1-му етапі серед 100 переможців буде розіграно по 50 бонусів.
● На 2-му етапі серед 50 переможців буде розіграно по 200 бонусів.
● На 3-му етапі серед 30 переможців буде розіграно по 500 бонусів.
Більше детально на нашому сайті:
https://sensebank.com.ua/cash-u-new...e ... e-superapp
а
чат
на сьомому андроїді
досі так і не працює
Kalgan
Повідомлень: 1057
З нами з: 02.01.19
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Додано: Сер 28 чер, 2023 11:48
Kalgan написав:
а
чат
на сьомому андроїді
досі так і не працює
Пришлось пропустить и прошлую викторину по этой причине. Но судя по всему - не много потерял
H225
Повідомлень: 21
З нами з: 23.03.23
Подякував: 4 раз.
Подякували: 3 раз.
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Додано: Сер 28 чер, 2023 12:02
Sense Bank написав:
Вітаю, термін карток подовжено. Якщо ви робите оплату на тих ресурсах, де у вас підв'язана картка до Apple/Google гаманця, то вам не потрібно переоформлювати. Або якщо вам при оплаті не потрібно вказувати рік дії картки.
В іншому випадку ви можете у застосунку переоформити картку на віртуальну нову і нею користуватися. Або до неї замовити іменну пластикову картку на Нову Пошту.
А есть возможность получить
именные
карты по-старинке: через отделение?
Driver
Повідомлень: 252
З нами з: 13.06.16
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Додано: Сер 28 чер, 2023 12:18
Kalgan написав:
чат на сьомому андроїді досі так і не працює
На 9м тоже глючит - кнопка по єкрану убегает.
В общем приложение все хуже и хуже.
ВIВ
Повідомлень: 736
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Подякував: 10 раз.
Подякували: 103 раз.
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Додано: Сер 28 чер, 2023 12:32
Sense Bank написав:
До речі, у нас вже стартувала вікторина
«Банкологія»
від Sense SuperApp.
750 Cash’U-бонусів за 15 правильних відповідей.
Щоб взяти участь, потрібно:
1. Увійти до Sense SuperApp.
2. Створити новий чат і вибрати розділ «Банкологія».
3. Прочитати правила, і готово — ти граєш.
4. Відповісти правильно на питання і йти до перемоги.
Що можна виграти в «Банкології»? Наші Cash’U-бонуси:
● На 1-му етапі серед 100 переможців буде розіграно по 50 бонусів.
● На 2-му етапі серед 50 переможців буде розіграно по 200 бонусів.
● На 3-му етапі серед 30 переможців буде розіграно по 500 бонусів.
Більше детально на нашому сайті:
https://sensebank.com.ua/cash-u-new...e ... e-superapp
після певного питання чат ЗАВИС і додаток крешнув
ЩО ЦЕ ЗА ДІЧЬ???
greenozon
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Додано: Сер 28 чер, 2023 12:40
Які тарифи на купівлю та зберігання ОВДП в банку? Ніде крім додатку це не відображено, в якому для цього потрібно проходити реєстрацію.
Economist
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