RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Sense Bank

Sense Bank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 854855856857>

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.7 5 75
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
9%
7
2- Погане. Некомпетентне.
7%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
12
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
30
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
28%
21
Всього голосів : 75
Повідомлення Додано: Вів 27 чер, 2023 15:50

  andreyiskra написав:c 01.08.2023 бесплатно можно перевести с хамелеона 20к. А СЭП сколько можно?

Лимита халявы на СЭП нет. Лимит на исходящий СЭП в целом на ИНН плательщика всё тот же: 50к / 150k / 200k.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3506
З нами з: 23.03.18
Подякував: 19 раз.
Подякували: 382 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 28 чер, 2023 09:13

Re: Sense Bank

Доброго ранку, закінчується строк дії картки (06.2023) --які зараз дії в такому випадку? Йти до відділення чи писати ,чи все автоматом зробиться?
Бекас
Аватар користувача
 
Повідомлень: 406
З нами з: 18.01.09
Подякував: 12 раз.
Подякували: 23 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 28 чер, 2023 10:50

До речі, у нас вже стартувала вікторина «Банкологія» від Sense SuperApp. 750 Cash’U-бонусів за 15 правильних відповідей.

Щоб взяти участь, потрібно:

1. Увійти до Sense SuperApp.

2. Створити новий чат і вибрати розділ «Банкологія».

3. Прочитати правила, і готово — ти граєш.

4. Відповісти правильно на питання і йти до перемоги.


Що можна виграти в «Банкології»? Наші Cash’U-бонуси:

● На 1-му етапі серед 100 переможців буде розіграно по 50 бонусів.

● На 2-му етапі серед 50 переможців буде розіграно по 200 бонусів.

● На 3-му етапі серед 30 переможців буде розіграно по 500 бонусів.

Більше детально на нашому сайті: https://sensebank.com.ua/cash-u-new...e ... e-superapp
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 11866
З нами з: 18.02.13
Подякував: 141 раз.
Подякували: 1241 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Сер 28 чер, 2023 10:55

  Бекас написав:Доброго ранку, закінчується строк дії картки (06.2023) --які зараз дії в такому випадку? Йти до відділення чи писати ,чи все автоматом зробиться?


Вітаю, термін карток подовжено. Якщо ви робите оплату на тих ресурсах, де у вас підв'язана картка до Apple/Google гаманця, то вам не потрібно переоформлювати. Або якщо вам при оплаті не потрібно вказувати рік дії картки.
В іншому випадку ви можете у застосунку переоформити картку на віртуальну нову і нею користуватися. Або до неї замовити іменну пластикову картку на Нову Пошту.
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 11866
З нами з: 18.02.13
Подякував: 141 раз.
Подякували: 1241 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Сер 28 чер, 2023 11:34

  Sense Bank написав:До речі, у нас вже стартувала вікторина «Банкологія» від Sense SuperApp. 750 Cash’U-бонусів за 15 правильних відповідей.

Щоб взяти участь, потрібно:

1. Увійти до Sense SuperApp.

2. Створити новий чат і вибрати розділ «Банкологія».

3. Прочитати правила, і готово — ти граєш.

4. Відповісти правильно на питання і йти до перемоги.


Що можна виграти в «Банкології»? Наші Cash’U-бонуси:

● На 1-му етапі серед 100 переможців буде розіграно по 50 бонусів.

● На 2-му етапі серед 50 переможців буде розіграно по 200 бонусів.

● На 3-му етапі серед 30 переможців буде розіграно по 500 бонусів.

Більше детально на нашому сайті: https://sensebank.com.ua/cash-u-new...e ... e-superapp

а чат на сьомому андроїді досі так і не працює :evil:
Kalgan
 
Повідомлень: 1057
З нами з: 02.01.19
Подякував: 47 раз.
Подякували: 115 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 28 чер, 2023 11:48

  Kalgan написав:а чат на сьомому андроїді досі так і не працює :evil:

Пришлось пропустить и прошлую викторину по этой причине. Но судя по всему - не много потерял
H225
 
Повідомлень: 21
З нами з: 23.03.23
Подякував: 4 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 28 чер, 2023 12:02

  Sense Bank написав:Вітаю, термін карток подовжено. Якщо ви робите оплату на тих ресурсах, де у вас підв'язана картка до Apple/Google гаманця, то вам не потрібно переоформлювати. Або якщо вам при оплаті не потрібно вказувати рік дії картки.
В іншому випадку ви можете у застосунку переоформити картку на віртуальну нову і нею користуватися. Або до неї замовити іменну пластикову картку на Нову Пошту.

А есть возможность получить именные карты по-старинке: через отделение?
Driver
Аватар користувача
 
Повідомлень: 252
З нами з: 13.06.16
Подякував: 69 раз.
Подякували: 11 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 28 чер, 2023 12:18

Re: Sense Bank

  Kalgan написав:чат на сьомому андроїді досі так і не працює

На 9м тоже глючит - кнопка по єкрану убегает.
В общем приложение все хуже и хуже.
ВIВ
Аватар користувача
 
Повідомлень: 736
З нами з: 03.02.21
Подякував: 10 раз.
Подякували: 103 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 28 чер, 2023 12:32

  Sense Bank написав:До речі, у нас вже стартувала вікторина «Банкологія» від Sense SuperApp. 750 Cash’U-бонусів за 15 правильних відповідей.

Щоб взяти участь, потрібно:

1. Увійти до Sense SuperApp.

2. Створити новий чат і вибрати розділ «Банкологія».

3. Прочитати правила, і готово — ти граєш.

4. Відповісти правильно на питання і йти до перемоги.


Що можна виграти в «Банкології»? Наші Cash’U-бонуси:

● На 1-му етапі серед 100 переможців буде розіграно по 50 бонусів.

● На 2-му етапі серед 50 переможців буде розіграно по 200 бонусів.

● На 3-му етапі серед 30 переможців буде розіграно по 500 бонусів.

Більше детально на нашому сайті: https://sensebank.com.ua/cash-u-new...e ... e-superapp



після певного питання чат ЗАВИС і додаток крешнув

ЩО ЦЕ ЗА ДІЧЬ???
greenozon
 
Повідомлень: 15228
З нами з: 01.06.14
Подякував: 330 раз.
Подякували: 1449 раз.
 
Профіль
1
1
3
Повідомлення Додано: Сер 28 чер, 2023 12:40

Re: Sense Bank

Які тарифи на купівлю та зберігання ОВДП в банку? Ніде крім додатку це не відображено, в якому для цього потрібно проходити реєстрацію.
Economist
 
Повідомлень: 103
З нами з: 04.11.21
Подякував: 9 раз.
Подякували: 8 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 854855856857>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: 195375n, Kalgan і 4 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
О.Bank 1 ... 111, 112, 113
Фантом » Вів 24 гру, 2019 15:30
1124 210118
Переглянути останнє повідомлення
Чет 15 чер, 2023 19:04
klug
Universal Bank 1, 2
zoawlhxc » Вів 15 лют, 2022 11:52
11 4686
Переглянути останнє повідомлення
Нед 02 кві, 2023 03:27
nord

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (4833)
28.06.2023 13:29
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.