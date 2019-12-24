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Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 28 чер, 2023 12:43
greenozon написав:
після певного питання чат ЗАВИС і додаток крешнув
ЩО ЦЕ ЗА ДІЧЬ???
та це штатна робота SenseSuperBug
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Додано: Сер 28 чер, 2023 12:44
Economist написав:
Які тарифи на купівлю та зберігання ОВДП в банку? Ніде крім додатку це не відображено, в якому для цього потрібно проходити реєстрацію.
якщо все робити в додатку, то поки без комси
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Kalgan
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