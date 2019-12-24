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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 854855856857

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.7 5 75
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
9%
7
2- Погане. Некомпетентне.
7%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
12
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
30
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
28%
21
Всього голосів : 75
Повідомлення Додано: Сер 28 чер, 2023 12:43

Re: Sense Bank

  greenozon написав:після певного питання чат ЗАВИС і додаток крешнув

ЩО ЦЕ ЗА ДІЧЬ???

та це штатна робота SenseSuperBugApp :mrgreen:
Kalgan
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 чер, 2023 12:44

  Economist написав:Які тарифи на купівлю та зберігання ОВДП в банку? Ніде крім додатку це не відображено, в якому для цього потрібно проходити реєстрацію.

якщо все робити в додатку, то поки без комси
Kalgan
 
Повідомлень: 1057
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Подякував: 47 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 28 чер, 2023 13:52

Зіграв в вікторину ) цікаво, але питання простенькі
Solar_simfi
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Повідомлень: 2308
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Повідомлення Додано: Сер 28 чер, 2023 14:39

  Solar_simfi написав:Зіграв в вікторину ) цікаво, але питання простенькі


найдивніше питання про час зношення купюр
в інтернеті дуже різні цифри фігурують
greenozon
 
Повідомлень: 15229
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Повідомлення Додано: Сер 28 чер, 2023 14:55

  greenozon написав:
  Solar_simfi написав:Зіграв в вікторину ) цікаво, але питання простенькі


найдивніше питання про час зношення купюр
в інтернеті дуже різні цифри фігурують

Зараз не знайду посилання але колись зустрічав інформацію НБУ що терміну перебування в обігу банкнот гривень (на них грунтувались розрахунки для друкування нових банкнот на заміщення зношених, що вилучались з обігу і розрахунки робились ще до введення банкноти 1000 грн. тобто коли банкнотний ряд становив 9 номіналів від 1 до 500 грн.). Так ось за данними НБУ "строк життя" - банкнот низьких номіналів (1,2,5 грн.) становив 1-2 роки - середніх номіналів (10,20,50 грн.) - біля 5, великих номіналів (100,200,500 грн.) - біля 10 років. Тому відповідь на вказане питання була м'яко кажучи висмоктана з пальця.
Alien
 
Повідомлень: 2189
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