|
|
|
Sense Bank
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 28 чер, 2023 12:43
greenozon написав:
після певного питання чат ЗАВИС і додаток крешнув
ЩО ЦЕ ЗА ДІЧЬ???
та це штатна робота SenseSuperBug
App
-
Kalgan
-
-
- Повідомлень: 1057
- З нами з: 02.01.19
- Подякував: 47 раз.
- Подякували: 116 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 28 чер, 2023 12:44
Economist написав:
Які тарифи на купівлю та зберігання ОВДП в банку? Ніде крім додатку це не відображено, в якому для цього потрібно проходити реєстрацію.
якщо все робити в додатку, то поки без комси
-
Kalgan
-
-
- Повідомлень: 1057
- З нами з: 02.01.19
- Подякував: 47 раз.
- Подякували: 116 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 28 чер, 2023 13:52
Зіграв в вікторину ) цікаво, але питання простенькі
-
Solar_simfi
-
-
- Повідомлень: 2308
- З нами з: 10.08.11
- Подякував: 29 раз.
- Подякували: 332 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 28 чер, 2023 14:39
Solar_simfi написав:
Зіграв в вікторину ) цікаво, але питання простенькі
найдивніше питання про час зношення купюр
в інтернеті дуже різні цифри фігурують
-
greenozon
-
-
- Повідомлень: 15229
- З нами з: 01.06.14
- Подякував: 331 раз.
- Подякували: 1451 раз.
-
- Профіль
-
1
1
3
Додано: Сер 28 чер, 2023 14:55
greenozon написав: Solar_simfi написав:
Зіграв в вікторину ) цікаво, але питання простенькі
найдивніше питання про час зношення купюр
в інтернеті дуже різні цифри фігурують
Зараз не знайду посилання але колись зустрічав інформацію НБУ що терміну перебування в обігу банкнот гривень (на них грунтувались розрахунки для друкування нових банкнот на заміщення зношених, що вилучались з обігу і розрахунки робились ще до введення банкноти 1000 грн. тобто коли банкнотний ряд становив 9 номіналів від 1 до 500 грн.). Так ось за данними НБУ "строк життя" - банкнот низьких номіналів (1,2,5 грн.) становив 1-2 роки - середніх номіналів (10,20,50 грн.) - біля 5, великих номіналів (100,200,500 грн.) - біля 10 років. Тому відповідь на вказане питання була м'яко кажучи висмоктана з пальця.
-
Alien
-
-
- Повідомлень: 2189
- З нами з: 12.01.20
- Подякував: 65 раз.
- Подякували: 648 раз.
-
- Профіль
-
3
Додано: Сер 28 чер, 2023 16:28
Alien написав: greenozon написав: Solar_simfi написав:
Зіграв в вікторину ) цікаво, але питання простенькі
найдивніше питання про час зношення купюр
в інтернеті дуже різні цифри фігурують
Зараз не знайду посилання але колись зустрічав інформацію НБУ що терміну перебування в обігу банкнот гривень (на них грунтувались розрахунки для друкування нових банкнот на заміщення зношених, що вилучались з обігу і розрахунки робились ще до введення банкноти 1000 грн. тобто коли банкнотний ряд становив 9 номіналів від 1 до 500 грн.). Так ось за данними НБУ "строк життя" - банкнот низьких номіналів (1,2,5 грн.) становив 1-2 роки - середніх номіналів (10,20,50 грн.) - біля 5, великих номіналів (100,200,500 грн.) - біля 10 років. Тому відповідь на вказане питання була м'яко кажучи висмоктана з пальця.
там не уточнялось, КАКИХ бумажных денег (т.е. где - в мире, в Европе, в Африке или в Украине?)
-
maniachello
-
-
- Повідомлень: 257
- З нами з: 25.03.08
- Подякував: 68 раз.
- Подякували: 36 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 28 чер, 2023 16:34
Какие лимиты на сдергивание с хамелеона?
-
la9
-
-
- Повідомлень: 2494
- З нами з: 02.07.09
- Подякував: 472 раз.
- Подякували: 80 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 28 чер, 2023 16:45
-
maniachello
-
-
- Повідомлень: 257
- З нами з: 25.03.08
- Подякував: 68 раз.
- Подякували: 36 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 28 чер, 2023 17:22
Після 2-ої правильної відповіді чат завис.
Напевно, так далеко ще ніхто не заходив
p.s. запрацювало. Все ок.
-
V2
-
4
-
- Повідомлень: 7979
- З нами з: 03.07.09
- Подякував: 288 раз.
- Подякували: 1316 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Сер 28 чер, 2023 17:50
драхма подвела- сказал юань)
-
v57
-
-
- Повідомлень: 3107
- З нами з: 14.03.10
- Подякував: 141 раз.
- Подякували: 198 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|1124
|210134
|
Чет 15 чер, 2023 19:04
klug
|
|11
|4689
|
Нед 02 кві, 2023 03:27
nord
|