Driver написав:Sense Bank написав:Вітаю, термін карток подовжено. Якщо ви робите оплату на тих ресурсах, де у вас підв'язана картка до Apple/Google гаманця, то вам не потрібно переоформлювати. Або якщо вам при оплаті не потрібно вказувати рік дії картки.
В іншому випадку ви можете у застосунку переоформити картку на віртуальну нову і нею користуватися. Або до неї замовити іменну пластикову картку на Нову Пошту.
А есть возможность получить именные карты по-старинке: через отделение?
недавно менял комфорт на вайт. прислали именные в отделение. так что все возможно.