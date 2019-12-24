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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 855856857858

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Sense Bank 3.7 5 75
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
9%
7
2- Погане. Некомпетентне.
7%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
12
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
30
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
28%
21
Всього голосів : 75
Повідомлення Додано: Чет 29 чер, 2023 00:23

  Driver написав:
  Sense Bank написав:Вітаю, термін карток подовжено. Якщо ви робите оплату на тих ресурсах, де у вас підв'язана картка до Apple/Google гаманця, то вам не потрібно переоформлювати. Або якщо вам при оплаті не потрібно вказувати рік дії картки.
В іншому випадку ви можете у застосунку переоформити картку на віртуальну нову і нею користуватися. Або до неї замовити іменну пластикову картку на Нову Пошту.

А есть возможность получить именные карты по-старинке: через отделение?


недавно менял комфорт на вайт. прислали именные в отделение. так что все возможно.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 чер, 2023 16:01

Re: Sense Bank

Для купівлі ОВДП валюту куди краще зараховувати на картку чи поточний? Які ще є нюанси? Чи існує ліміт на списання коштів в валюті. Може хтось ще чимсь цікавим поділиться. Завтра хочу завітати в сенс.
ihorsic
 
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  #<1 ... 855856857858
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