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Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 29 чер, 2023 00:23
Driver написав: Sense Bank написав:
Вітаю, термін карток подовжено. Якщо ви робите оплату на тих ресурсах, де у вас підв'язана картка до Apple/Google гаманця, то вам не потрібно переоформлювати. Або якщо вам при оплаті не потрібно вказувати рік дії картки.
В іншому випадку ви можете у застосунку переоформити картку на віртуальну нову і нею користуватися. Або до неї замовити іменну пластикову картку на Нову Пошту.
А есть возможность получить именные
карты по-старинке: через отделение?
недавно менял комфорт на вайт. прислали именные в отделение. так что все возможно.
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Додано: Чет 29 чер, 2023 16:01
Для купівлі ОВДП валюту куди краще зараховувати на картку чи поточний? Які ще є нюанси? Чи існує ліміт на списання коштів в валюті. Може хтось ще чимсь цікавим поділиться. Завтра хочу завітати в сенс.
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