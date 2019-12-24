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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 856857858859>

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Sense Bank 3.7 5 75
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
9%
7
2- Погане. Некомпетентне.
7%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
12
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
30
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
28%
21
Всього голосів : 75
Повідомлення Додано: Чет 29 чер, 2023 00:23

  Driver написав:
  Sense Bank написав:Вітаю, термін карток подовжено. Якщо ви робите оплату на тих ресурсах, де у вас підв'язана картка до Apple/Google гаманця, то вам не потрібно переоформлювати. Або якщо вам при оплаті не потрібно вказувати рік дії картки.
В іншому випадку ви можете у застосунку переоформити картку на віртуальну нову і нею користуватися. Або до неї замовити іменну пластикову картку на Нову Пошту.

А есть возможность получить именные карты по-старинке: через отделение?


недавно менял комфорт на вайт. прислали именные в отделение. так что все возможно.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 чер, 2023 16:01

Re: Sense Bank

Для купівлі ОВДП валюту куди краще зараховувати на картку чи поточний? Які ще є нюанси? Чи існує ліміт на списання коштів в валюті. Може хтось ще чимсь цікавим поділиться. Завтра хочу завітати в сенс.
ihorsic
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 чер, 2023 16:51

Re: Sense Bank

ihorsic, усе залежить від того, що буде далі з коштами. Якщо пакетка є, то краще на пакетку, у противному випадку можна оформити поточні й пакетку оформити тоді, коли треба зняти кошти.
Howl
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Повідомлення Додано: Чет 29 чер, 2023 16:52

Здравствуйте Sense Bank ! Помогите хоть вы... Сегодня у супруги по её швыдкому произошла несанкционированная лонгация депозита, хотя есть даже скриншот подтверждающий, что она была в отключённом состоянии. Мы стали делать скриншоты после того как такая проблема возникла у сына с неделю назад... но тогда скриншота не было, поэтому мы не обращались... А сегодня, когда это произошло супруга в чате обратилась за помощью, объяснила ситуацию, отослала скриншот... Оператор Анна Конаваленко всё проверила и передала запрос на технарей...
Когда жена попыталась в чате уточнить судьбу запроса и депозита, то ей сказали, что просто не была отключена лонгация и поэтому депозит продлился... На вопрос кто им так сказал - отдел расчётов... на вопрос он то тут причём? ответили, что ответа от технарей ещё не было, поэтому отдел расчётов так решил... Прошу помочь, потому что на этом швыдком была зарезервирована сумма для завтрашнего гашения кредиток, понимаете?
Карамболь
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 чер, 2023 17:04

Коллеги где и куда ещё можно постучаться за помощью?
Карамболь
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 чер, 2023 17:05

Re: Sense Bank

Напишите пожалуйста, какие в Сенсе сейчас облигации на продажу? Думаю стоит ли регистрироваться там или нет.
Economist
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 чер, 2023 17:06

  Карамболь написав:Коллеги где и куда ещё можно постучаться за помощью?

В личку представителю банка попробуйте ucp.php?i=pm&mode=compose&u=58977
ramzes4
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Повідомлення Додано: Чет 29 чер, 2023 17:12

Re: Sense Bank

  Карамболь написав:Сегодня у супруги по её швыдкому произошла несанкционированная лонгация депозита, хотя есть даже скриншот подтверждающий, что она была в отключённом состоянии. Мы стали делать скриншоты после того как такая проблема возникла у сына с неделю назад...
Надо проверять историю с пролонгацией https://help.sensebank.com.ua/hc/uk-ua/ ... 0826370834
А так Сенс может лукавить...
Howl
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Повідомлення Додано: Чет 29 чер, 2023 17:39

  Economist написав:Напишите пожалуйста, какие в Сенсе сейчас облигации на продажу? Думаю стоит ли регистрироваться там или нет.
>>> см.здесь
FinTech
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Повідомлення Додано: Чет 29 чер, 2023 17:41

Howl жена отключает лонгацию сразу после открытия депо, чтобы не забыть... а с недавнего времени ещё и заходит накануне и проверяет, делая скриншот... потому как аналогичная ситуация сложилась у сына неделей раньше, а скриншота не было поэтому он и не обращался, но нам подсказал... Так вот пролонгация вчера была железно отключена (есть скрин), а сегодня стояла во включённом положении... жена её в горячке отключила, но правда перед этим тоже сделала скрин, что она включена... а в истории стоит только сегодняшнее отключение, как то так... :(
Карамболь
 
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