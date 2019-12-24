Додано: Чет 29 чер, 2023 16:52

Здравствуйте Sense Bank ! Помогите хоть вы... Сегодня у супруги по её швыдкому произошла несанкционированная лонгация депозита, хотя есть даже скриншот подтверждающий, что она была в отключённом состоянии. Мы стали делать скриншоты после того как такая проблема возникла у сына с неделю назад... но тогда скриншота не было, поэтому мы не обращались... А сегодня, когда это произошло супруга в чате обратилась за помощью, объяснила ситуацию, отослала скриншот... Оператор Анна Конаваленко всё проверила и передала запрос на технарей...

Когда жена попыталась в чате уточнить судьбу запроса и депозита, то ей сказали, что просто не была отключена лонгация и поэтому депозит продлился... На вопрос кто им так сказал - отдел расчётов... на вопрос он то тут причём? ответили, что ответа от технарей ещё не было, поэтому отдел расчётов так решил... Прошу помочь, потому что на этом швыдком была зарезервирована сумма для завтрашнего гашения кредиток, понимаете?