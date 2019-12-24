Sense Bank написав:Вітаю, термін карток подовжено. Якщо ви робите оплату на тих ресурсах, де у вас підв'язана картка до Apple/Google гаманця, то вам не потрібно переоформлювати. Або якщо вам при оплаті не потрібно вказувати рік дії картки. В іншому випадку ви можете у застосунку переоформити картку на віртуальну нову і нею користуватися. Або до неї замовити іменну пластикову картку на Нову Пошту.
А есть возможность получить именные карты по-старинке: через отделение?
недавно менял комфорт на вайт. прислали именные в отделение. так что все возможно.
Здравствуйте Sense Bank ! Помогите хоть вы... Сегодня у супруги по её швыдкому произошла несанкционированная лонгация депозита, хотя есть даже скриншот подтверждающий, что она была в отключённом состоянии. Мы стали делать скриншоты после того как такая проблема возникла у сына с неделю назад... но тогда скриншота не было, поэтому мы не обращались... А сегодня, когда это произошло супруга в чате обратилась за помощью, объяснила ситуацию, отослала скриншот... Оператор Анна Конаваленко всё проверила и передала запрос на технарей... Когда жена попыталась в чате уточнить судьбу запроса и депозита, то ей сказали, что просто не была отключена лонгация и поэтому депозит продлился... На вопрос кто им так сказал - отдел расчётов... на вопрос он то тут причём? ответили, что ответа от технарей ещё не было, поэтому отдел расчётов так решил... Прошу помочь, потому что на этом швыдком была зарезервирована сумма для завтрашнего гашения кредиток, понимаете?
Карамболь написав:Сегодня у супруги по её швыдкому произошла несанкционированная лонгация депозита, хотя есть даже скриншот подтверждающий, что она была в отключённом состоянии. Мы стали делать скриншоты после того как такая проблема возникла у сына с неделю назад...
Howl жена отключает лонгацию сразу после открытия депо, чтобы не забыть... а с недавнего времени ещё и заходит накануне и проверяет, делая скриншот... потому как аналогичная ситуация сложилась у сына неделей раньше, а скриншота не было поэтому он и не обращался, но нам подсказал... Так вот пролонгация вчера была железно отключена (есть скрин), а сегодня стояла во включённом положении... жена её в горячке отключила, но правда перед этим тоже сделала скрин, что она включена... а в истории стоит только сегодняшнее отключение, как то так...