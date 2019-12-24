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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 856857858859

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Sense Bank 3.7 5 75
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
9%
7
2- Погане. Некомпетентне.
7%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
12
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
30
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
28%
21
Всього голосів : 75
Повідомлення Додано: Чет 29 чер, 2023 18:08

Re: Sense Bank

  Карамболь написав:а в истории стоит только сегодняшнее отключение, как то так... :(
Есть такое, что клиентское приложение запрос отправляет, а до серверной не доходит и имеет эту проблему.
Раньше можно пролонгация по таким депо отменить через оператора до 22 часов. Потом пролонгацию передвинули на 8 часов утра и возможность отмены в день пролонгации убрали :(

ps Рассмотрите план Б. С текущим планом А шансов не очень.
Howl
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Повідомлення Додано: Чет 29 чер, 2023 18:26

Howl тяжко будет - немалые суммы надо гасить... :|
Карамболь
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 чер, 2023 20:25

  Howl написав: Рассмотрите план Б. С текущим планом А шансов не очень.
походу, в этом случае А подтвердила действием(бездействием), что она настоящая Б
:mrgreen:
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 чер, 2023 21:41

  flysoulfly написав:
  Howl написав: Рассмотрите план Б. С текущим планом А шансов не очень.
походу, в этом случае А подтвердила действием(бездействием), что она настоящая Б
:mrgreen:


перещел изза этой хрени на Агро и Кредо , кнопка действительно труднопонятная, разбил на три депо и один все же продлился, ну да, технически могло не дойти, сам виноват типа... короче 9-11% в бескнопочной гавани норм
cohan
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Повідомлення Додано: Чет 29 чер, 2023 23:56

Re: Sense Bank

В виписці в графі залишок значно від"ємна сума.
судячи по сумі вони пачку останніх операцій провели двічі.
ехх алла, алла
Diman
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 чер, 2023 00:14

  Howl написав:
  Карамболь написав:а в истории стоит только сегодняшнее отключение, как то так... :(
Есть такое, что клиентское приложение запрос отправляет, а до серверной не доходит и имеет эту проблему.


эта проблема известна еще с времен перехода на пуши.
лично я для себя решил - желательно делать на вайфае через проводной инет (все таки мобильная связь более нестабильна чем проводная). ну и проверять статус через часик-второй (с перезапуском приложения).
после этих несложных правил ни разу не попадал в подобные ситуации что мол не сработало - всегда четко было.
mephala
 
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