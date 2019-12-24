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Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 29 чер, 2023 18:08
Карамболь написав:
а в истории стоит только сегодняшнее отключение, как то так...
Есть такое, что клиентское приложение запрос отправляет, а до серверной не доходит и имеет эту проблему.
Раньше можно пролонгация по таким депо отменить через оператора до 22 часов. Потом пролонгацию передвинули на 8 часов утра и возможность отмены в день пролонгации убрали
ps Рассмотрите план Б. С текущим планом А шансов не очень.
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Howl
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Додано: Чет 29 чер, 2023 18:26
Howl
тяжко будет - немалые суммы надо гасить...
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Карамболь
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Додано: Чет 29 чер, 2023 20:25
Howl написав:
Рассмотрите план Б. С текущим планом А шансов не очень.
походу, в этом случае А подтвердила действием(бездействием), что она настоящая Б
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Додано: Чет 29 чер, 2023 23:56
В виписці в графі залишок значно від"ємна сума.
судячи по сумі вони пачку останніх операцій провели двічі.
ехх алла, алла
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Додано: П'ят 30 чер, 2023 00:14
Howl написав: Карамболь написав:
а в истории стоит только сегодняшнее отключение, как то так...
Есть такое, что клиентское приложение запрос отправляет, а до серверной не доходит и имеет эту проблему.
эта проблема известна еще с времен перехода на пуши.
лично я для себя решил - желательно делать на вайфае через проводной инет (все таки мобильная связь более нестабильна чем проводная). ну и проверять статус через часик-второй (с перезапуском приложения).
после этих несложных правил ни разу не попадал в подобные ситуации что мол не сработало - всегда четко было.
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