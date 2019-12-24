Карамболь написав:а в истории стоит только сегодняшнее отключение, как то так...
Есть такое, что клиентское приложение запрос отправляет, а до серверной не доходит и имеет эту проблему. Раньше можно пролонгация по таким депо отменить через оператора до 22 часов. Потом пролонгацию передвинули на 8 часов утра и возможность отмены в день пролонгации убрали
ps Рассмотрите план Б. С текущим планом А шансов не очень.
Howl написав: Рассмотрите план Б. С текущим планом А шансов не очень.
походу, в этом случае А подтвердила действием(бездействием), что она настоящая Б
перещел изза этой хрени на Агро и Кредо , кнопка действительно труднопонятная, разбил на три депо и один все же продлился, ну да, технически могло не дойти, сам виноват типа... короче 9-11% в бескнопочной гавани норм
Карамболь написав:а в истории стоит только сегодняшнее отключение, как то так...
Есть такое, что клиентское приложение запрос отправляет, а до серверной не доходит и имеет эту проблему.
эта проблема известна еще с времен перехода на пуши. лично я для себя решил - желательно делать на вайфае через проводной инет (все таки мобильная связь более нестабильна чем проводная). ну и проверять статус через часик-второй (с перезапуском приложения). после этих несложных правил ни разу не попадал в подобные ситуации что мол не сработало - всегда четко было.
Сєня насипав горішків за "банкологію". Перевіряйте! Правда якось дивно - здається десь читав що якщо правильно відповісти в усіх трьох блоках по 5 питань то дадуть 50 за перший блок, 200 за другий та 500 за третій. Тобто в підсумку 750. Дали - 500. Та й те гарно
Alien написав:Сєня насипав горішків за "банкологію". Перевіряйте! Правда якось дивно - здається десь читав що якщо правильно відповісти в усіх трьох блоках по 5 питань то дадуть 50 за перший блок, 200 за другий та 500 за третій. Тобто в підсумку 750. Дали - 500. Та й те гарно
це означає, що ви стали переможцем тільки у 3 етапі , а не в усіх трьох
Alien написав:Сєня насипав горішків за "банкологію". Перевіряйте! Правда якось дивно - здається десь читав що якщо правильно відповісти в усіх трьох блоках по 5 питань то дадуть 50 за перший блок, 200 за другий та 500 за третій. Тобто в підсумку 750. Дали - 500. Та й те гарно
где проверять-то?
Востаннє редагувалось maniachello в П'ят 30 чер, 2023 16:00, всього редагувалось 2 разів.