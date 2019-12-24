— Будемо дуже вдячні за відкриття будь-якої інформації. Наприклад, стосовно націоналізації «Альфа-банку», на порозі якої ми стоїмо.
— Прошу поставитися з розумінням — це питання потребує виваженості у формулюваннях. Закон, який ухвалив парламент конституційною більшістю і днями підписав президент, стосується всіх системно важливих банків, акціонери яких перебувають під санкціями. Він спрямований на підтримку фінансової стабільності і дає Національному банку важливий інструментарій для того, щоб застосувати заходи впливу у разі, якщо є загроза правам вкладників і кредиторів системно важливого банку, акціонери якого перебувають під санкціями.