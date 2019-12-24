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Обслуговування в українських
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 857858859860

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.7 5 76
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
9%
7
2- Погане. Некомпетентне.
7%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
12
4- Добре. Як і повинно бути.
41%
31
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
28%
21
Всього голосів : 76
Повідомлення Додано: П'ят 30 чер, 2023 16:01

  orange2021md написав:maniachello Денний онлайн — 1130 унікальних гравців
https://sensebank.com.ua/upload/cashu/bankology.pdf

спасибо... нашёл... ожидаемо - дуля с маком :lol:
maniachello
 
Повідомлень: 259
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Подякував: 70 раз.
Подякували: 38 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 чер, 2023 16:18

Re: Sense Bank

О, хоч 50 грн дісталося
vovabelokon99
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Повідомлень: 56
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Подякував: 2 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 30 чер, 2023 16:58

Націоналізація буде чи ні ?
Ukrainian
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Повідомлень: 11340
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Подякували: 772 раз.
 
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1
Повідомлення Додано: П'ят 30 чер, 2023 17:30

Андрій Пишний: Ми в НБУ оголосили війну невизначенності

  Ukrainian написав:Націоналізація буде чи ні ?

— Будемо дуже вдячні за відкриття будь-якої інформації. Наприклад, стосовно націоналізації «Альфа-банку», на порозі якої ми стоїмо.

Прошу поставитися з розумінням — це питання потребує виваженості у формулюваннях. Закон, який ухвалив парламент конституційною більшістю і днями підписав президент, стосується всіх системно важливих банків, акціонери яких перебувають під санкціями. Він спрямований на підтримку фінансової стабільності і дає Національному банку важливий інструментарій для того, щоб застосувати заходи впливу у разі, якщо є загроза правам вкладників і кредиторів системно важливого банку, акціонери якого перебувають під санкціями.

https://zn.ua/ukr/macroeconomics/andrij-pishnij-mi-v-natsionalnomu-banku-oholosili-vijnu-neviznachenosti.html?fbclid=IwAR0s0cD-V7ODSea8B7CaRxF9tZRXG1DlDJt43dXgeSS9Gz5mZD5Ta508ANk
Якось так. Трактуйте, як хочете.
Отака вона війна з невизначеністю від НБУ :mrgreen:
Kalgan
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 чер, 2023 20:12

Re: Sense Bank

maniachello написав:
  orange2021md написав:maniachello Денний онлайн — 1130 унікальних гравців
https://sensebank.com.ua/upload/cashu/bankology.pdf

спасибо... нашёл... ожидаемо - дуля с маком
Три акка- нуль.
lel
 
Повідомлень: 3335
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Повідомлення Додано: Суб 01 лип, 2023 10:08

Re: Sense Bank

Доброго ранку панове.

Хто знає, що з Сенс онлайн? З 8.00 ранку не працює....
skorpi
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Повідомлення Додано: Суб 01 лип, 2023 10:12

Странно то, что СенсСА иногда таки работает)
guntherhouse777
 
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