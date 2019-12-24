Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 30 чер, 2023 16:01
спасибо... нашёл... ожидаемо - дуля с маком
maniachello
Повідомлень: 260
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Додано: П'ят 30 чер, 2023 16:18
О, хоч 50 грн дісталося
vovabelokon99
Повідомлень: 56
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Додано: П'ят 30 чер, 2023 16:58
Націоналізація буде чи ні ?
Ukrainian
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Додано: П'ят 30 чер, 2023 17:30
Ukrainian написав:
Націоналізація буде чи ні ?
— Будемо дуже вдячні за відкриття будь-якої інформації. Наприклад, стосовно націоналізації «Альфа-банку», на порозі якої ми стоїмо.
— Прошу поставитися з розумінням — це питання потребує виваженості у формулюваннях. Закон, який ухвалив парламент конституційною більшістю і днями підписав президент, стосується всіх системно важливих банків, акціонери яких перебувають під санкціями. Він спрямований на підтримку фінансової стабільності і дає Національному банку важливий інструментарій для того, щоб застосувати заходи впливу у разі, якщо є загроза правам вкладників і кредиторів системно важливого банку, акціонери якого перебувають під санкціями. https://zn.ua/ukr/macroeconomics/andrij-pishnij-mi-v-natsionalnomu-banku-oholosili-vijnu-neviznachenosti.html?fbclid=IwAR0s0cD-V7ODSea8B7CaRxF9tZRXG1DlDJt43dXgeSS9Gz5mZD5Ta508ANk
Якось так. Трактуйте, як хочете.
Отака вона війна з невизначеністю від НБУ
Kalgan
Повідомлень: 1058
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Додано: П'ят 30 чер, 2023 20:12
maniachello написав:
спасибо... нашёл... ожидаемо - дуля с маком
Три акка- нуль.
lel
Повідомлень: 3335
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Додано: Суб 01 лип, 2023 10:08
Доброго ранку панове.
Хто знає, що з Сенс онлайн? З 8.00 ранку не працює....
skorpi
Повідомлень: 589
З нами з: 28.07.11
Подякував: 12 раз.
Подякували: 58 раз.
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Додано: Суб 01 лип, 2023 10:12
Странно то, что СенсСА иногда таки работает)
guntherhouse777
Повідомлень: 4913
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Додано: Суб 01 лип, 2023 13:27
skorpi написав:
Доброго ранку панове.
Хто знає, що з Сенс онлайн? З 8.00 ранку не працює....
Сенс онлайн - это что?
Приложение работает. Немного задумывалось утром, но работало. Сейчас норм.
maniachello
Повідомлень: 260
З нами з: 25.03.08
Подякував: 70 раз.
Подякували: 38 раз.
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