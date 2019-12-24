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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 858859860861

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Sense Bank 3.7 5 76
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
9%
7
2- Погане. Некомпетентне.
7%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
12
4- Добре. Як і повинно бути.
41%
31
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
28%
21
Всього голосів : 76
Повідомлення Додано: Пон 03 лип, 2023 10:40

  H225 написав:Окончившийся Швидкий обычно в это время уже на карте, а сегодня ещё висит в списке депозитов

Вітаю, сьогодні зарахування були о 10 годині, як бачу. Десь можливо раніше.
Підкажіть, будь ласка, на цю хвилину все добре, кошти зарахувалися?

Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 11868
З нами з: 18.02.13
Подякував: 141 раз.
Подякували: 1241 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 лип, 2023 10:51

Re: Sense Bank

Что с ошибкой(заморозкой) приложения при нажатие иконки cash club? Пошел третий месяц заявки..
iPhone 12.
Всё обновлено.
vadymbanker
 
Повідомлень: 809
З нами з: 05.06.16
Подякував: 4 раз.
Подякували: 91 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 лип, 2023 11:06

  Sense Bank написав:
  H225 написав:Окончившийся Швидкий обычно в это время уже на карте, а сегодня ещё висит в списке депозитов

Вітаю, сьогодні зарахування були о 10 годині, як бачу. Десь можливо раніше.
Підкажіть, будь ласка, на цю хвилину все добре, кошти зарахувалися?

Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️

Да, уже есть. Зачилислились около 10 часов
H225
 
Повідомлень: 23
З нами з: 23.03.23
Подякував: 4 раз.
Подякували: 3 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 лип, 2023 11:37

Re: Sense Bank

  vadymbanker написав:Что с ошибкой(заморозкой) приложения при нажатие иконки cash club? Пошел третий месяц заявки..
iPhone 12.
Всё обновлено.

Зараз по цьому питанню я вам напишу у приватні повідомлення, для уточнення.

Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 11868
З нами з: 18.02.13
Подякував: 141 раз.
Подякували: 1241 раз.
 
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2
1
Повідомлення Додано: Пон 03 лип, 2023 12:00

  Sense Bank написав:Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️


Ярослав, а какого швыдкий пролонгировался самостоятельно. Проверял два раза пролонгация была выключена.
Сейчас выключил, сегодня последний день.
Что ждать завтра? Окончания или вы за меня примете сами решение?
vano80
 
Повідомлень: 2139
З нами з: 17.09.13
Подякував: 30 раз.
Подякували: 327 раз.
 
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