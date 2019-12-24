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Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 03 лип, 2023 10:40
H225 написав:
Окончившийся Швидкий обычно в это время уже на карте, а сегодня ещё висит в списке депозитов
Вітаю, сьогодні зарахування були о 10 годині, як бачу. Десь можливо раніше.
Підкажіть, будь ласка, на цю хвилину все добре, кошти зарахувалися?
Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
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Додано: Пон 03 лип, 2023 10:51
Что с ошибкой(заморозкой) приложения при нажатие иконки cash club? Пошел третий месяц заявки..
iPhone 12.
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vadymbanker
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Додано: Пон 03 лип, 2023 11:06
Sense Bank написав: H225 написав:
Окончившийся Швидкий обычно в это время уже на карте, а сегодня ещё висит в списке депозитов
Вітаю, сьогодні зарахування були о 10 годині, як бачу. Десь можливо раніше.
Підкажіть, будь ласка, на цю хвилину все добре, кошти зарахувалися?
Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
Да, уже есть. Зачилислились около 10 часов
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H225
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Додано: Пон 03 лип, 2023 11:37
vadymbanker написав:
Что с ошибкой(заморозкой) приложения при нажатие иконки cash club? Пошел третий месяц заявки..
iPhone 12.
Всё обновлено.
Зараз по цьому питанню я вам напишу у приватні повідомлення, для уточнення.
Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
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Додано: Пон 03 лип, 2023 12:00
Sense Bank написав:
Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
Ярослав, а какого швыдкий пролонгировался самостоятельно. Проверял два раза пролонгация была выключена.
Сейчас выключил, сегодня последний день.
Что ждать завтра? Окончания или вы за меня примете сами решение?
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vano80
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