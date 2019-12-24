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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 859860861862>

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Sense Bank 3.7 5 76
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
9%
7
2- Погане. Некомпетентне.
7%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
12
4- Добре. Як і повинно бути.
41%
31
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
28%
21
Всього голосів : 76
Повідомлення Додано: Пон 03 лип, 2023 10:40

  H225 написав:Окончившийся Швидкий обычно в это время уже на карте, а сегодня ещё висит в списке депозитов

Вітаю, сьогодні зарахування були о 10 годині, як бачу. Десь можливо раніше.
Підкажіть, будь ласка, на цю хвилину все добре, кошти зарахувалися?

Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 11868
З нами з: 18.02.13
Подякував: 141 раз.
Подякували: 1241 раз.
 
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2
1
Повідомлення Додано: Пон 03 лип, 2023 10:51

Re: Sense Bank

Что с ошибкой(заморозкой) приложения при нажатие иконки cash club? Пошел третий месяц заявки..
iPhone 12.
Всё обновлено.
vadymbanker
 
Повідомлень: 810
З нами з: 05.06.16
Подякував: 4 раз.
Подякували: 91 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 лип, 2023 11:06

  Sense Bank написав:
  H225 написав:Окончившийся Швидкий обычно в это время уже на карте, а сегодня ещё висит в списке депозитов

Вітаю, сьогодні зарахування були о 10 годині, як бачу. Десь можливо раніше.
Підкажіть, будь ласка, на цю хвилину все добре, кошти зарахувалися?

Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️

Да, уже есть. Зачилислились около 10 часов
H225
 
Повідомлень: 23
З нами з: 23.03.23
Подякував: 4 раз.
Подякували: 3 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 лип, 2023 11:37

Re: Sense Bank

  vadymbanker написав:Что с ошибкой(заморозкой) приложения при нажатие иконки cash club? Пошел третий месяц заявки..
iPhone 12.
Всё обновлено.

Зараз по цьому питанню я вам напишу у приватні повідомлення, для уточнення.

Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 11868
З нами з: 18.02.13
Подякував: 141 раз.
Подякували: 1241 раз.
 
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2
1
Повідомлення Додано: Пон 03 лип, 2023 12:00

  Sense Bank написав:Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️


Ярослав, а какого швыдкий пролонгировался самостоятельно. Проверял два раза пролонгация была выключена.
Сейчас выключил, сегодня последний день.
Что ждать завтра? Окончания или вы за меня примете сами решение?
vano80
 
Повідомлень: 2139
З нами з: 17.09.13
Подякував: 30 раз.
Подякували: 327 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 лип, 2023 13:47

Re: Sense Bank

Sense Bank написав:
  vadymbanker написав:Что с ошибкой(заморозкой) приложения при нажатие иконки cash club? Пошел третий месяц заявки..
iPhone 12.
Всё обновлено.

Зараз по цьому питанню я вам напишу у приватні повідомлення, для уточнення.

Зоряний лорд Підтримки, Ярослав [WHITE MEDIUM STAR]️
Сообщение от вас не получил.
vadymbanker
 
Повідомлень: 810
З нами з: 05.06.16
Подякував: 4 раз.
Подякували: 91 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 лип, 2023 13:48

vano80 у вас может произойти также
Звёздная поддержка - она не всегда звёздная :?
Кассандра
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Повідомлень: 1386
З нами з: 04.12.12
Подякував: 23 раз.
Подякували: 202 раз.
 
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2
Повідомлення Додано: Пон 03 лип, 2023 15:26

раніше знімало плату за смс і не вдавалось ніяк її відключити Навідався у відділення і там мені допомогли - підключили пуш Кілька місяців не знімали плату А 30.06.2023 знову зняли 50грн Я переглянув налаштування- а СМС знову включені При чому я їх не включав і не контролював Це якась хвороба чи шахрайство?
Arom
 
Повідомлень: 25
З нами з: 19.11.20
Подякував: 1 раз.
Подякували: 2 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 лип, 2023 16:07

  Arom написав:раніше знімало плату за смс і не вдавалось ніяк її відключити Навідався у відділення і там мені допомогли - підключили пуш Кілька місяців не знімали плату А 30.06.2023 знову зняли 50грн Я переглянув налаштування- а СМС знову включені При чому я їх не включав і не контролював Це якась хвороба чи шахрайство?

Чи буде зніматись плата якщо push/sms по операціях на картці не активовано в налаштуваннях ?
Ukrainian
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Повідомлень: 11347
З нами з: 18.06.08
Подякував: 48 раз.
Подякували: 772 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 лип, 2023 16:21

  Ukrainian написав: Чи буде зніматись плата якщо push/sms по операціях на картці не активовано в налаштуваннях ?

Не повинно. Адже плата знімається за наявності саме підключеного смс інформування, а воно фактично вимкнене. В мене після процедури прощення 80/20 в травні 2022 Ред та Хамон - спочатку щезли в додатку, а через місяць знову активувались але вже з вимкненим інформуванням - фактично з липня 2022 і до закриття Реда в березні 2023 та до теперішнього часу по Хам.ону який все ще активний - ніяка плата за інформування не стягувалась - інформування увесь цей час - вимкнене
Alien
 
Повідомлень: 2203
З нами з: 12.01.20
Подякував: 65 раз.
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