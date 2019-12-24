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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 859860861862

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.7 5 76
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
9%
7
2- Погане. Некомпетентне.
7%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
12
4- Добре. Як і повинно бути.
41%
31
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
28%
21
Всього голосів : 76
Повідомлення Додано: Пон 03 лип, 2023 16:23

  Ukrainian написав:
  Arom написав:раніше знімало плату за смс і не вдавалось ніяк її відключити Навідався у відділення і там мені допомогли - підключили пуш Кілька місяців не знімали плату А 30.06.2023 знову зняли 50грн Я переглянув налаштування- а СМС знову включені При чому я їх не включав і не контролював Це якась хвороба чи шахрайство?

Чи буде зніматись плата якщо push/sms по операціях на картці не активовано в налаштуваннях ?

Ні, не буде.

Але!
СМС-інфо включається за замовчуванням, автоматично.
Причому не зразу як активували картку, а через... деякий час.
Ото клієнт активував картку, глянув, що СМС-інфо не активно і заспокоівся... А воно само до кінця дня і активується :evil:
Тому рекомендую його зразу самому активувати і перейти на безкоштовні пуші. Навіть позичити у когось смарт для переналаштування на пуші, а потім видалити у Програмах Дані та Кеш і знести сам Сенс :idea:
Можна таки і відключити інформування -- написати заяву у від-ні.
Amethyst
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  #<1 ... 859860861862
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