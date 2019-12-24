Ukrainian написав:Arom написав:раніше знімало плату за смс і не вдавалось ніяк її відключити Навідався у відділення і там мені допомогли - підключили пуш Кілька місяців не знімали плату А 30.06.2023 знову зняли 50грн Я переглянув налаштування- а СМС знову включені При чому я їх не включав і не контролював Це якась хвороба чи шахрайство?
Чи буде зніматись плата якщо push/sms по операціях на картці не активовано в налаштуваннях ?
Ні, не буде.
Але!
СМС-інфо включається за замовчуванням, автоматично.
Причому не зразу як активували картку, а через... деякий час.
Ото клієнт активував картку, глянув, що СМС-інфо не активно і заспокоівся... А воно само до кінця дня і активується
Тому рекомендую його зразу самому активувати і перейти на безкоштовні пуші. Навіть позичити у когось смарт для переналаштування на пуші, а потім видалити у Програмах Дані та Кеш і знести сам Сенс
Можна таки і відключити інформування -- написати заяву у від-ні.