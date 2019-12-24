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Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 03 лип, 2023 16:23
Ukrainian написав: Arom написав:
раніше знімало плату за смс і не вдавалось ніяк її відключити Навідався у відділення і там мені допомогли - підключили пуш Кілька місяців не знімали плату А 30.06.2023 знову зняли 50грн Я переглянув налаштування- а СМС знову включені При чому я їх не включав і не контролював Це якась хвороба чи шахрайство?
Чи буде зніматись плата якщо push/sms по операціях на картці не активовано в налаштуваннях ?
Ні, не буде.
Але!
СМС-інфо включається за замовчуванням, автоматично.
Причому не зразу як активували картку, а через... деякий час.
Ото клієнт активував картку, глянув, що СМС-інфо не активно і заспокоівся... А воно само до кінця дня і активується
Тому рекомендую його зразу самому активувати і перейти на безкоштовні пуші. Навіть позичити у когось смарт для переналаштування на пуші, а потім видалити у Програмах Дані та Кеш і знести сам Сенс
Можна таки і відключити інформування -- написати заяву у від-ні.
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Amethyst
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Додано: Пон 03 лип, 2023 21:54
Amethyst написав:
СМС-інфо включається за замовчуванням, автоматично.
Причому не зразу як активували картку, а через... деякий час.
Ото клієнт активував картку, глянув, що СМС-інфо не активно і заспокоівся... А воно само до кінця дня і активується
Дякую
В мене тільки віртуальна картка зараз. Уже мабуть місяць пройшов після активації поки що смс інфо не активовано. Буду моніторити.
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Ukrainian
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Додано: Вів 04 лип, 2023 14:49
Вопрос, на счет изменений по хамелиону в августа, будут ли лимиты на СЭП платежи?
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vpchelko
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Додано: Вів 04 лип, 2023 15:12
в додатку є можливість обміняти долари на євро, в касі є така можливість здійснити безпосередньо минаючи продаж доларів за гривні і купівлі євро за гривню також?
Якщо поповнити доларову карту і через додаток здійснити конвертацію - можна буде отримати євро?
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myko
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Додано: Вів 04 лип, 2023 16:18
Отправил сегодня в 9-00 деньги на обанк до сих пор нет что делать не знаю.
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Вадимка
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Додано: Вів 04 лип, 2023 16:21
Вадимка написав:
Отправил сегодня в 9-00 деньги на обанк до сих пор нет что делать не знаю.
Ага виходить це сенс затримує. У мене теж саме. Чекати, що ще лишається робити.
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novichok
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Додано: Вів 04 лип, 2023 16:23
novichok А кредитная карта как будет гаситься?до 18-00Я в шоке
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Вадимка
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Додано: Вів 04 лип, 2023 16:30
Вадимка написав:novichok
А кредитная карта как будет гаситься?до 18-00Я в шоке
Тільки що один платіж зайшов. Думаю до 18 у вас теж знайде
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novichok
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Додано: Вів 04 лип, 2023 16:32
novichok Спасибо огромное.Надеюсь.
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Додано: Вів 04 лип, 2023 16:53
myko написав:в додатку є можливість обміняти долари на євро, в касі є така можливість здійснити безпосередньо минаючи продаж доларів за гривні і купівлі євро за гривню також?
Якщо поповнити доларову карту і через додаток здійснити конвертацію - можна буде отримати євро?
Можно, я менял.
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vadymbanker
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