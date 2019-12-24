Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 04 лип, 2023 16:59
vpchelko написав:
Вопрос, на счет изменений по хамелиону в августа, будут ли лимиты на СЭП платежи?
Так ничего с СЭП не меняется. Как было,
200к в месяц
, так и остаётся.
moveton
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Додано: Вів 04 лип, 2023 17:06
vadymbanker написав: myko написав:в додатку є можливість обміняти долари на євро, в касі є така можливість здійснити безпосередньо минаючи продаж доларів за гривні і купівлі євро за гривню також? Якщо поповнити доларову карту і через додаток здійснити конвертацію - можна буде отримати євро?
Можно, я менял.
тут буває гарний крос-курс?
flysoulfly
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Додано: Вів 04 лип, 2023 17:21
novichok написав: Вадимка написав:
Отправил сегодня в 9-00 деньги на обанк до сих пор нет что делать не знаю.
Ага виходить це сенс затримує. У мене теж саме. Чекати, що ще лишається робити.
вибірково затримує ? на прихват сьогодні за декілька хвилин СЕП дійшов
Kalgan
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