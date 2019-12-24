Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 04 лип, 2023 16:59
vpchelko написав:
Вопрос, на счет изменений по хамелиону в августа, будут ли лимиты на СЭП платежи?
Так ничего с СЭП не меняется. Как было,
200к в месяц
, так и остаётся.
moveton
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Додано: Вів 04 лип, 2023 17:06
vadymbanker написав: myko написав:в додатку є можливість обміняти долари на євро, в касі є така можливість здійснити безпосередньо минаючи продаж доларів за гривні і купівлі євро за гривню також? Якщо поповнити доларову карту і через додаток здійснити конвертацію - можна буде отримати євро?
Можно, я менял.
тут буває гарний крос-курс?
flysoulfly
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Додано: Вів 04 лип, 2023 17:21
novichok написав: Вадимка написав:
Отправил сегодня в 9-00 деньги на обанк до сих пор нет что делать не знаю.
Ага виходить це сенс затримує. У мене теж саме. Чекати, що ще лишається робити.
вибірково затримує ? на прихват сьогодні за декілька хвилин СЕП дійшов
Kalgan
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Додано: Вів 04 лип, 2023 17:29
Kalgan написав: novichok написав: Вадимка написав:
Отправил сегодня в 9-00 деньги на обанк до сих пор нет что делать не знаю.
Ага виходить це сенс затримує. У мене теж саме. Чекати, що ще лишається робити.
вибірково затримує ? на прихват сьогодні за декілька хвилин СЕП дійшов
Так, буває, що Алка притримує суми від 5К...10К+, а дріб'язок зкидує зразу.
Буває, що суперранкові відправки з 5 до 9-00 проводяться руцями після 12:00 (
Amethyst
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Додано: Вів 04 лип, 2023 17:54
В 16:48 отправил ₴50к на Ощад, пришел в 17:20.
vadymbanker
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Додано: Вів 04 лип, 2023 19:04
vpchelko написав:
Вопрос, на счет изменений по хамелиону в августа, будут ли лимиты на СЭП платежи?
где можно почитать про изменения ?
yama
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Додано: Вів 04 лип, 2023 19:06
yama написав: vpchelko написав:
Вопрос, на счет изменений по хамелиону в августа, будут ли лимиты на СЭП платежи?
где можно почитать про изменения ?
https://sensebank.com.ua/news/zmini-tar ... i-cameleon
moveton
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