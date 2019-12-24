Додано: Сер 05 лип, 2023 09:32

У грудні минулого і січні цього року відкрив два конвертаційні депозити в євро, обидва по 2500. По закінченні депозитів 5 тис. з копійками євро були у мене на рахунку FastCard. В кінці червня вирішив зняти євроготівку, і раптом виявилося, що зняти 5 тис. за два візіти у відділення вже не вийде, бо курс євро зріс, і за один підхід можна отримати максимум 2430. Оскільки у два візити до відділення все одно не вкластися, я забронював 2 підходи по 2 тис, залишивши ще 1 тис на потім. З врахуванням лагу у 5 робочих днів у відділення мене запросили 3 липня і 4 липня.



Під час другого походу у відділенні мені сказали, що наступні зняття готівки з цього рахунку в цьому місяці будуть вже з комісією. До речі, євроготівку в касі мені видавали по квитанції від менеджера і паспорту, картку я касиру навіть не показував. Купюри по 100 і 50 євро, стан – наче щойно зі станка. Я знав про обмеження 2 зняття готівки в місяць без комісії, але думав, що воно не стосується повернення валютних депозитів, і думав я так насамперед завдяки цьому форуму. Я не став висловлювати свої сумніви на місці, оскільки все одно не планував знімати залишок найближчими днями, вирішив залишити про всяк випадок резерв на євро-карті. Але хотілось би дізнатися істину в останній інстанції з цього питання.