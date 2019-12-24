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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 860861862863

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Sense Bank 3.7 5 76
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
9%
7
2- Погане. Некомпетентне.
7%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
12
4- Добре. Як і повинно бути.
41%
31
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
28%
21
Всього голосів : 76
Повідомлення Додано: Вів 04 лип, 2023 16:59

  vpchelko написав:Вопрос, на счет изменений по хамелиону в августа, будут ли лимиты на СЭП платежи?

Так ничего с СЭП не меняется. Как было, 200к в месяц, так и остаётся.
moveton
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Повідомлення Додано: Вів 04 лип, 2023 17:06

  vadymbanker написав:
myko написав:в додатку є можливість обміняти долари на євро, в касі є така можливість здійснити безпосередньо минаючи продаж доларів за гривні і купівлі євро за гривню також?
Якщо поповнити доларову карту і через додаток здійснити конвертацію - можна буде отримати євро?
Можно, я менял.
тут буває гарний крос-курс?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 лип, 2023 17:21

  novichok написав:
  Вадимка написав:Отправил сегодня в 9-00 деньги на обанк до сих пор нет что делать не знаю.

Ага виходить це сенс затримує. У мене теж саме. Чекати, що ще лишається робити.

вибірково затримує ? на прихват сьогодні за декілька хвилин СЕП дійшов
Kalgan
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 лип, 2023 17:29

  Kalgan написав:
  novichok написав:
  Вадимка написав:Отправил сегодня в 9-00 деньги на обанк до сих пор нет что делать не знаю.

Ага виходить це сенс затримує. У мене теж саме. Чекати, що ще лишається робити.

вибірково затримує ? на прихват сьогодні за декілька хвилин СЕП дійшов

Так, буває, що Алка притримує суми від 5К...10К+, а дріб'язок зкидує зразу.
Буває, що суперранкові відправки з 5 до 9-00 проводяться руцями після 12:00 (
Amethyst
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Повідомлення Додано: Вів 04 лип, 2023 17:54

Re: Sense Bank

В 16:48 отправил ₴50к на Ощад, пришел в 17:20.
vadymbanker
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 лип, 2023 19:04

  vpchelko написав:Вопрос, на счет изменений по хамелиону в августа, будут ли лимиты на СЭП платежи?

где можно почитать про изменения ?
yama
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 лип, 2023 19:06

  yama написав:
  vpchelko написав:Вопрос, на счет изменений по хамелиону в августа, будут ли лимиты на СЭП платежи?

где можно почитать про изменения ?

https://sensebank.com.ua/news/zmini-tar ... i-cameleon
moveton
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Повідомлення Додано: Сер 05 лип, 2023 09:32

Re: Sense Bank

У грудні минулого і січні цього року відкрив два конвертаційні депозити в євро, обидва по 2500. По закінченні депозитів 5 тис. з копійками євро були у мене на рахунку FastCard. В кінці червня вирішив зняти євроготівку, і раптом виявилося, що зняти 5 тис. за два візіти у відділення вже не вийде, бо курс євро зріс, і за один підхід можна отримати максимум 2430. Оскільки у два візити до відділення все одно не вкластися, я забронював 2 підходи по 2 тис, залишивши ще 1 тис на потім. З врахуванням лагу у 5 робочих днів у відділення мене запросили 3 липня і 4 липня.

Під час другого походу у відділенні мені сказали, що наступні зняття готівки з цього рахунку в цьому місяці будуть вже з комісією. До речі, євроготівку в касі мені видавали по квитанції від менеджера і паспорту, картку я касиру навіть не показував. Купюри по 100 і 50 євро, стан – наче щойно зі станка. Я знав про обмеження 2 зняття готівки в місяць без комісії, але думав, що воно не стосується повернення валютних депозитів, і думав я так насамперед завдяки цьому форуму. Я не став висловлювати свої сумніви на місці, оскільки все одно не планував знімати залишок найближчими днями, вирішив залишити про всяк випадок резерв на євро-карті. Але хотілось би дізнатися істину в останній інстанції з цього питання.
Julio
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 лип, 2023 09:42

vadymbanker
Дякую, Ви через додаток конвертували?
Євро можна отримати в день конвертації?
myko
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 лип, 2023 09:43

Re: Sense Bank

  Julio написав:Я знав про обмеження 2 зняття готівки в місяць без комісії, але думав, що воно не стосується повернення валютних депозитів...
Депозитні кошти й надалі можна буде знімати безкоштовно через менеджера (менеджер повинен уміти це провести правильно), але ці спроби спочатку використовують дві загальні спроби...
Howl
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