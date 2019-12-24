Так, через додаток.myko написав:vadymbanker
Дякую, Ви через додаток конвертували?
Євро можна отримати в день конвертації?
Готiвку можливо отримати якщо в наявностi. Якщо нi, замовляти.
Це можливо зробити i через п24.
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 05 лип, 2023 15:24
Re: Sense Bank
Так, через додаток.
Готiвку можливо отримати якщо в наявностi. Якщо нi, замовляти.
Це можливо зробити i через п24.
|