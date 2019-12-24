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Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 05 лип, 2023 15:24
myko написав:vadymbanker
Дякую, Ви через додаток конвертували?
Євро можна отримати в день конвертації?
Так, через додаток.
Готiвку можливо отримати якщо в наявностi. Якщо нi, замовляти.
Це можливо зробити i через п24.
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Додано: Сер 05 лип, 2023 18:39
vadymbanker написав:
myko написав:vadymbanker
Дякую, Ви через додаток конвертували?
Євро можна отримати в день конвертації?
Так, через додаток.
Готiвку можливо отримати якщо в наявностi. Якщо нi, замовляти.
Це можливо зробити i через п24.
А де у сені П24?
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Додано: Сер 05 лип, 2023 20:47
novichok написав: vadymbanker написав:
myko написав:vadymbanker
Дякую, Ви через додаток конвертували?
Євро можна отримати в день конвертації?
Так, через додаток.
Готiвку можливо отримати якщо в наявностi. Якщо нi, замовляти.
Це можливо зробити i через п24.
А де у сені П24?
Приват 24
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vadymbanker
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