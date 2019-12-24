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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 05 лип, 2023 15:24
myko написав:vadymbanker
Дякую, Ви через додаток конвертували?
Євро можна отримати в день конвертації?
Так, через додаток.
Готiвку можливо отримати якщо в наявностi. Якщо нi, замовляти.
Це можливо зробити i через п24.
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vadymbanker
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Додано: Сер 05 лип, 2023 18:39
vadymbanker написав:
myko написав:vadymbanker
Дякую, Ви через додаток конвертували?
Євро можна отримати в день конвертації?
Так, через додаток.
Готiвку можливо отримати якщо в наявностi. Якщо нi, замовляти.
Це можливо зробити i через п24.
А де у сені П24?
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novichok
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Додано: Сер 05 лип, 2023 20:47
novichok написав: vadymbanker написав:
myko написав:vadymbanker
Дякую, Ви через додаток конвертували?
Євро можна отримати в день конвертації?
Так, через додаток.
Готiвку можливо отримати якщо в наявностi. Якщо нi, замовляти.
Це можливо зробити i через п24.
А де у сені П24?
Приват 24
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vadymbanker
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Додано: Чет 06 лип, 2023 01:54
Howl написав: Julio написав:
Я знав про обмеження 2 зняття готівки в місяць без комісії, але думав, що воно не стосується повернення валютних депозитів...
Депозитні кошти й надалі можна буде знімати безкоштовно через менеджера (менеджер повинен уміти це провести правильно), але ці спроби спочатку використовують дві загальні спроби...
если менеджер правильно с первого раза оформляет выдачу как депошных денег то эти выдачи никак не влияют на счетчик
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Додано: Чет 06 лип, 2023 01:59
Хто що думає про санкції щодо банку?
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ihorsic
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Додано: Чет 06 лип, 2023 07:48
[quote="5594398:ihorsic"]Хто що думає про санкції щодо банку?[/quote]
Як з ПІБ,ВТБ або МРБ точно не буде,як юридична особа,і як платника податків,цей банк влаштовує цінами на послуги,раніше Ощадбанк намагався,марно
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