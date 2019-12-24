Так, через додаток.myko написав:vadymbanker
Дякую, Ви через додаток конвертували?
Євро можна отримати в день конвертації?
Готiвку можливо отримати якщо в наявностi. Якщо нi, замовляти.
Це можливо зробити i через п24.
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Додано: Сер 05 лип, 2023 15:24
Re: Sense Bank
Так, через додаток.
Готiвку можливо отримати якщо в наявностi. Якщо нi, замовляти.
Це можливо зробити i через п24.
Додано: Сер 05 лип, 2023 18:39
Додано: Сер 05 лип, 2023 20:47
Re: Sense Bank
Додано: Чет 06 лип, 2023 01:54
если менеджер правильно с первого раза оформляет выдачу как депошных денег то эти выдачи никак не влияют на счетчик
Додано: Чет 06 лип, 2023 01:59
Re: Sense Bank
Хто що думає про санкції щодо банку?
Додано: Чет 06 лип, 2023 07:48
[quote="5594398:ihorsic"]Хто що думає про санкції щодо банку?[/quote]
Як з ПІБ,ВТБ або МРБ точно не буде,як юридична особа,і як платника податків,цей банк влаштовує цінами на послуги,раніше Ощадбанк намагався,марно
Додано: Чет 06 лип, 2023 09:03
Re: Sense Bank
В Указі деталізовано, "за поданням НБУ", що тут думати. Регулятор півроку продавлював закон, забезпечив ще Указ на останній танок. Все, у п'ятницю зайде у банк, погоняє, смузі ком'юніті.
Додано: Чет 06 лип, 2023 10:30
Зеленський запровадив санкції проти компаній з орбіти власників «Альфа Груп» та Сенс Банку
Президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про застосування санкцій щодо низки закордонних компаній, які повʼязані з бенефіціарами Сенс Банку (раніше Альфа-Банк Україна) – Михайлом Фрідманом, Петром Авеном та партнерами. Указ від 5 липня
Ключові факти
Під обмеження потрапили 18 компаній, зокрема: ABH Holdings SA і ABH Ukraine Limited, «Альфа Страхування», «Альфа Кепітал Холдінгз Лімітед».
Компанії є дотичними до партнерів по російській «Альфа-Груп», поточнив співрозмовник Forbes, дотичний до Офісу президента та процесу можливої націоналізації Сенс Банку (колишній Альфа-Банк Україна). Він попросив не згадувати його імені у цій новині через відсутність повноважень давати офіційні коментарі з цієї теми.
Співрозмовник також поточнив, що цей санкційний пакет «прибирає останню перепону на шляху до націоналізації банку Фрідмана». Він не пояснив, у чому саме полягали такі перепони.
За
Доповнено о 20:00. Президент Володимир Зеленський назвав цей пакет санкцій направленим проти компаній, «повʼязаних з потенціалом держави терориста».
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