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Обслуговування в українських
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 861862863864

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Sense Bank 3.7 5 76
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
9%
7
2- Погане. Некомпетентне.
7%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
12
4- Добре. Як і повинно бути.
41%
31
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
28%
21
Всього голосів : 76
Повідомлення Додано: Сер 05 лип, 2023 15:24

Re: Sense Bank

myko написав:vadymbanker
Дякую, Ви через додаток конвертували?
Євро можна отримати в день конвертації?
Так, через додаток.
Готiвку можливо отримати якщо в наявностi. Якщо нi, замовляти.
Це можливо зробити i через п24.
vadymbanker
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 лип, 2023 18:39

  vadymbanker написав:
myko написав:vadymbanker
Дякую, Ви через додаток конвертували?
Євро можна отримати в день конвертації?
Так, через додаток.
Готiвку можливо отримати якщо в наявностi. Якщо нi, замовляти.
Це можливо зробити i через п24.

А де у сені П24?
novichok
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Повідомлення Додано: Сер 05 лип, 2023 20:47

Re: Sense Bank

novichok написав:
  vadymbanker написав:
myko написав:vadymbanker
Дякую, Ви через додаток конвертували?
Євро можна отримати в день конвертації?
Так, через додаток.
Готiвку можливо отримати якщо в наявностi. Якщо нi, замовляти.
Це можливо зробити i через п24.

А де у сені П24?
Приват 24
vadymbanker
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 лип, 2023 01:54

  Howl написав:
  Julio написав:Я знав про обмеження 2 зняття готівки в місяць без комісії, але думав, що воно не стосується повернення валютних депозитів...
Депозитні кошти й надалі можна буде знімати безкоштовно через менеджера (менеджер повинен уміти це провести правильно), але ці спроби спочатку використовують дві загальні спроби...


если менеджер правильно с первого раза оформляет выдачу как депошных денег то эти выдачи никак не влияют на счетчик
mephala
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 лип, 2023 01:59

Re: Sense Bank

Хто що думає про санкції щодо банку?
ihorsic
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 лип, 2023 07:48

[quote="5594398:ihorsic"]Хто що думає про санкції щодо банку?[/quote]
Як з ПІБ,ВТБ або МРБ точно не буде,як юридична особа,і як платника податків,цей банк влаштовує цінами на послуги,раніше Ощадбанк намагався,марно
sens
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Повідомлення Додано: Чет 06 лип, 2023 09:03

Re: Sense Bank

ihorsic написав:Хто що думає про санкції щодо банку?
В Указі деталізовано, "за поданням НБУ", що тут думати. Регулятор півроку продавлював закон, забезпечив ще Указ на останній танок. Все, у п'ятницю зайде у банк, погоняє, смузі ком'юніті.
qreaton
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Повідомлення Додано: Чет 06 лип, 2023 10:30

Зеленський запровадив санкції проти компаній з орбіти власників «Альфа Груп» та Сенс Банку​
Президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про застосування санкцій щодо низки закордонних компаній, які повʼязані з бенефіціарами Сенс Банку (раніше Альфа-Банк Україна) – Михайлом Фрідманом, Петром Авеном та партнерами. Указ від 5 липня опублікований на сайті Офісу президента.
Ключові факти
Під обмеження потрапили 18 компаній, зокрема: ABH Holdings SA і ABH Ukraine Limited, «Альфа Страхування», «Альфа Кепітал Холдінгз Лімітед».
Компанії є дотичними до партнерів по російській «Альфа-Груп», поточнив співрозмовник Forbes, дотичний до Офісу президента та процесу можливої націоналізації Сенс Банку (колишній Альфа-Банк Україна). Він попросив не згадувати його імені у цій новині через відсутність повноважень давати офіційні коментарі з цієї теми.
Співрозмовник також поточнив, що цей санкційний пакет «прибирає останню перепону на шляху до націоналізації банку Фрідмана». Він не пояснив, у чому саме полягали такі перепони.
За даними НБУ, на 20 березня 2023 року ABH Holdings S.A. належало 57,6% акцій Сенс Банку, 42,3% належать компанії ABH Ukraine Limited.
Доповнено о 20:00. Президент Володимир Зеленський назвав цей пакет санкцій направленим проти компаній, «повʼязаних з потенціалом держави терориста».
https://forbes.ua/news/zelenskiy-za...- ... 2023-14640
wolfus
 
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