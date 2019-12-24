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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 862863864865

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.7 5 76
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
9%
7
2- Погане. Некомпетентне.
7%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
12
4- Добре. Як і повинно бути.
41%
31
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
28%
21
Всього голосів : 76
Повідомлення Додано: Чет 06 лип, 2023 19:22

  Sense Bank написав:Пофіксили баг, який дошкуляв власникам Android 7, коли не відкривався Чат підтримки.

Якщо є ті, хто оновився та вже протестував Чат, напишіть, будь ласка. Дуже важливий ваш зворотній зв'язок ❤️

Запрацювало. Андроід 7.1.2
kostya77
 
Повідомлень: 784
З нами з: 27.05.14
Подякував: 36 раз.
Подякували: 75 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 лип, 2023 20:08

Re: Sense Bank

  mephala написав:если менеджер правильно с первого раза оформляет выдачу как депошных денег то эти выдачи никак не влияют на счетчик
Не проверял. Из чата хейтеров была инфа. Ранее это обсуждали, вот и запомнил.
Howl
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Повідомлень: 5455
З нами з: 08.03.18
Подякував: 525 раз.
Подякували: 1005 раз.
 
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  #<1 ... 862863864865
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