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Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 06 лип, 2023 19:22
Sense Bank написав:
Пофіксили баг, який дошкуляв власникам Android 7, коли не відкривався Чат підтримки.
Якщо є ті, хто оновився та вже протестував Чат, напишіть, будь ласка. Дуже важливий ваш зворотній зв'язок ❤️
Запрацювало. Андроід 7.1.2
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Додано: Чет 06 лип, 2023 20:08
mephala написав:
если менеджер правильно с первого раза оформляет выдачу как депошных денег то эти выдачи никак не влияют на счетчик
Не проверял. Из чата хейтеров была инфа. Ранее это обсуждали, вот и запомнил.
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Додано: П'ят 07 лип, 2023 08:56
Sense Bank написав:
Доброго вечора! Сьогодні наш Sense SuperApp оновився
Вийшла версія 3.12.0 на iOS/Android.
Пофіксили баг, який дошкуляв власникам Android 7, коли не відкривався Чат підтримки.
Якщо є ті, хто оновився та вже протестував Чат, напишіть, будь ласка. Дуже важливий ваш зворотній зв'язок
Что касательно бага при нажатие иконки кеш клаб, заморозка приложения.
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