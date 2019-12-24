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Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 06 лип, 2023 19:22
Sense Bank написав:
Пофіксили баг, який дошкуляв власникам Android 7, коли не відкривався Чат підтримки.
Якщо є ті, хто оновився та вже протестував Чат, напишіть, будь ласка. Дуже важливий ваш зворотній зв'язок ❤️
Запрацювало. Андроід 7.1.2
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Додано: Чет 06 лип, 2023 20:08
mephala написав:
если менеджер правильно с первого раза оформляет выдачу как депошных денег то эти выдачи никак не влияют на счетчик
Не проверял. Из чата хейтеров была инфа. Ранее это обсуждали, вот и запомнил.
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Додано: П'ят 07 лип, 2023 08:56
Sense Bank написав:
Доброго вечора! Сьогодні наш Sense SuperApp оновився
Вийшла версія 3.12.0 на iOS/Android.
Пофіксили баг, який дошкуляв власникам Android 7, коли не відкривався Чат підтримки.
Якщо є ті, хто оновився та вже протестував Чат, напишіть, будь ласка. Дуже важливий ваш зворотній зв'язок
Что касательно бага при нажатие иконки кеш клаб, заморозка приложения.
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vadymbanker
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Додано: П'ят 07 лип, 2023 10:15
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Додано: П'ят 07 лип, 2023 10:27
vadymbanker написав: Sense Bank написав:
Доброго вечора! Сьогодні наш Sense SuperApp оновився
Вийшла версія 3.12.0 на iOS/Android.
Пофіксили баг, який дошкуляв власникам Android 7, коли не відкривався Чат підтримки.
Якщо є ті, хто оновився та вже протестував Чат, напишіть, будь ласка. Дуже важливий ваш зворотній зв'язок
Что касательно бага при нажатие иконки кеш клаб, заморозка приложения.
Потрібно актуалізувати ваші дані, тому вже пишемо вам у приватні повідомлення.
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Sense Bank
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Додано: П'ят 07 лип, 2023 10:36
Ти вирішуєш, що з ними робити
Вивести кешики реальними грошима (1 бонус = 1 гривня),
Брехняя!
Завжди було: 1 бонус = 0,805 гривні... причому і не самої гривні
, а ПОКУПКИ на 0.805 гривні -- ще тий шахер-махер
А мона без усяких рандомів просто безумовно нарахувати 500 оріхів всім тим, хто ото всі оці 5 років постійно тестить ДРС від ССА? Причому зробити це ЩЕ до націоналізації, тобто вже сьогодні
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