RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Sense Bank

Sense Bank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 862863864865

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.7 5 76
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
9%
7
2- Погане. Некомпетентне.
7%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
12
4- Добре. Як і повинно бути.
41%
31
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
28%
21
Всього голосів : 76
Повідомлення Додано: Чет 06 лип, 2023 19:22

  Sense Bank написав:Пофіксили баг, який дошкуляв власникам Android 7, коли не відкривався Чат підтримки.

Якщо є ті, хто оновився та вже протестував Чат, напишіть, будь ласка. Дуже важливий ваш зворотній зв'язок ❤️

Запрацювало. Андроід 7.1.2
kostya77
 
Повідомлень: 784
З нами з: 27.05.14
Подякував: 36 раз.
Подякували: 75 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 06 лип, 2023 20:08

Re: Sense Bank

  mephala написав:если менеджер правильно с первого раза оформляет выдачу как депошных денег то эти выдачи никак не влияют на счетчик
Не проверял. Из чата хейтеров была инфа. Ранее это обсуждали, вот и запомнил.
Howl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5455
З нами з: 08.03.18
Подякував: 525 раз.
Подякували: 1005 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: П'ят 07 лип, 2023 08:56

Re: Sense Bank

Sense Bank написав:Доброго вечора! Сьогодні наш Sense SuperApp оновився
Вийшла версія 3.12.0 на iOS/Android.

Пофіксили баг, який дошкуляв власникам Android 7, коли не відкривався Чат підтримки.

Якщо є ті, хто оновився та вже протестував Чат, напишіть, будь ласка. Дуже важливий ваш зворотній зв'язок
Что касательно бага при нажатие иконки кеш клаб, заморозка приложения.
vadymbanker
 
Повідомлень: 816
З нами з: 05.06.16
Подякував: 4 раз.
Подякували: 93 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 07 лип, 2023 10:15

Кешбек програмі банку - 5 років

https://sensebank.com.ua/news/lipen-mis ... i-programi

https://sensebank.com.ua/cashu-birth
greenozon
 
Повідомлень: 15265
З нами з: 01.06.14
Подякував: 333 раз.
Подякували: 1452 раз.
 
Профіль
1
1
3
Повідомлення Додано: П'ят 07 лип, 2023 10:27

  vadymbanker написав:
Sense Bank написав:Доброго вечора! Сьогодні наш Sense SuperApp оновився
Вийшла версія 3.12.0 на iOS/Android.

Пофіксили баг, який дошкуляв власникам Android 7, коли не відкривався Чат підтримки.

Якщо є ті, хто оновився та вже протестував Чат, напишіть, будь ласка. Дуже важливий ваш зворотній зв'язок
Что касательно бага при нажатие иконки кеш клаб, заморозка приложения.


Потрібно актуалізувати ваші дані, тому вже пишемо вам у приватні повідомлення.
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 11870
З нами з: 18.02.13
Подякував: 141 раз.
Подякували: 1241 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: П'ят 07 лип, 2023 10:36

  greenozon написав:Кешбек програмі банку - 5 років

https://sensebank.com.ua/news/lipen-mis ... i-programi

https://sensebank.com.ua/cashu-birth

Ти вирішуєш, що з ними робити
Вивести кешики реальними грошима (1 бонус = 1 гривня),

Брехняя!
Завжди було: 1 бонус = 0,805 гривні... причому і не самої гривні, а ПОКУПКИ на 0.805 гривні -- ще тий шахер-махер :P

А мона без усяких рандомів просто безумовно нарахувати 500 оріхів всім тим, хто ото всі оці 5 років постійно тестить ДРС від ССА? Причому зробити це ЩЕ до націоналізації, тобто вже сьогодні :idea:
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4253
З нами з: 05.05.21
Подякував: 308 раз.
Подякували: 774 раз.
 
Профіль
1
9
Повідомлення Додано: П'ят 07 лип, 2023 14:08

Перевипустив карти "Ультра" на пакет White. З'явилися карти у додатку, з'явилася велика синя кнопка "Активувати та встановити PIN"

При натисканні на неї та вводі 4х цифр PIN'у видає: "Щось пішло не так". І так кілька разів.
Знову зламали, чи я щось роблю не так?

Зі старої картки потягти вже не вдається, бо у неї строк дії 06/23 (вже закінчився). А нову не дає активувати.

Ох, бракороби...
Искатель
 
Повідомлень: 6097
З нами з: 22.02.16
Подякував: 989 раз.
Подякували: 4804 раз.
 
Профіль
6
13
2
Повідомлення Додано: П'ят 07 лип, 2023 14:30

Прийшов пуш в додаток про те, що додали новий екстра КБ на одяг - 3%
greenozon
 
Повідомлень: 15265
З нами з: 01.06.14
Подякував: 333 раз.
Подякували: 1452 раз.
 
Профіль
1
1
3
Повідомлення Додано: П'ят 07 лип, 2023 15:08

  Искатель написав:Перевипустив карти "Ультра" на пакет White. З'явилися карти у додатку, з'явилася велика синя кнопка "Активувати та встановити PIN"

При натисканні на неї та вводі 4х цифр PIN'у видає: "Щось пішло не так". І так кілька разів.
Знову зламали, чи я щось роблю не так?

Зі старої картки потягти вже не вдається, бо у неї строк дії 06/23 (вже закінчився). А нову не дає активувати.

Ох, бракороби...

Написав у чат, активували...
"Но осадочек - остался"...
Искатель
 
Повідомлень: 6097
З нами з: 22.02.16
Подякував: 989 раз.
Подякували: 4804 раз.
 
Профіль
6
13
2
  #<1 ... 862863864865
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ingtrans, valya і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
О.Bank 1 ... 111, 112, 113
Фантом » Вів 24 гру, 2019 15:30
1124 210451
Переглянути останнє повідомлення
Чет 15 чер, 2023 19:04
klug
Universal Bank 1, 2
zoawlhxc » Вів 15 лют, 2022 11:52
11 4744
Переглянути останнє повідомлення
Нед 02 кві, 2023 03:27
nord

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.