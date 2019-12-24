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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 863864865866

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.7 5 76
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
9%
7
2- Погане. Некомпетентне.
7%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
12
4- Добре. Як і повинно бути.
41%
31
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
28%
21
Всього голосів : 76
Повідомлення Додано: П'ят 07 лип, 2023 20:28

  greenozon написав:Кешбек програмі банку - 5 років

https://sensebank.com.ua/news/lipen-mis ... i-programi

https://sensebank.com.ua/cashu-birth

Гарантованих подарунків я так розумію немає, тільки вікторини :| ?
sergia
 
Повідомлень: 573
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лип, 2023 20:59

  sergia написав:
  greenozon написав:Кешбек програмі банку - 5 років

https://sensebank.com.ua/news/lipen-mis ... i-programi

https://sensebank.com.ua/cashu-birth

Гарантованих подарунків я так розумію немає, тільки вікторини :| ?

Агаа, тільки роооозіграши. Вже б банку смузі чорничного з горіхами шолі прислали на НП :mrgreen:
Amethyst
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Повідомлень: 4255
З нами з: 05.05.21
Подякував: 308 раз.
Подякували: 774 раз.
 
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  #<1 ... 863864865866
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