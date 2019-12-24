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Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 07 лип, 2023 20:28
Гарантованих подарунків я так розумію немає, тільки вікторини
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sergia
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Додано: П'ят 07 лип, 2023 20:59
sergia написав:
Гарантованих подарунків я так розумію немає, тільки вікторини
?
Агаа, тільки роооозіграши. Вже б банку смузі чорничного з горіхами шолі прислали на НП
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