greenozon написав:Кешбек програмі банку - 5 років
https://sensebank.com.ua/news/lipen-mis ... i-programi https://sensebank.com.ua/cashu-birth
Гарантованих подарунків я так розумію немає, тільки вікторини ?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 07 лип, 2023 20:28
Гарантованих подарунків я так розумію немає, тільки вікторини ?
Додано: П'ят 07 лип, 2023 20:59
Агаа, тільки роооозіграши. Вже б банку смузі чорничного з горіхами шолі прислали на НП
Додано: П'ят 07 лип, 2023 23:50
Наче запрацювало
А що там по обіцяним горішкам ?
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