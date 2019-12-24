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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 863864865866

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.7 5 76
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
9%
7
2- Погане. Некомпетентне.
7%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
12
4- Добре. Як і повинно бути.
41%
31
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
28%
21
Всього голосів : 76
Повідомлення Додано: П'ят 07 лип, 2023 20:28

  greenozon написав:Кешбек програмі банку - 5 років

https://sensebank.com.ua/news/lipen-mis ... i-programi

https://sensebank.com.ua/cashu-birth

Гарантованих подарунків я так розумію немає, тільки вікторини :| ?
sergia
 
Повідомлень: 574
З нами з: 14.12.20
Подякував: 120 раз.
Подякували: 18 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лип, 2023 20:59

  sergia написав:
  greenozon написав:Кешбек програмі банку - 5 років

https://sensebank.com.ua/news/lipen-mis ... i-programi

https://sensebank.com.ua/cashu-birth

Гарантованих подарунків я так розумію немає, тільки вікторини :| ?

Агаа, тільки роооозіграши. Вже б банку смузі чорничного з горіхами шолі прислали на НП :mrgreen:
Amethyst
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Повідомлень: 4256
З нами з: 05.05.21
Подякував: 309 раз.
Подякували: 776 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лип, 2023 23:50

  Sense Bank написав:Доброго вечора! Сьогодні наш Sense SuperApp оновився 😊
Вийшла версія 3.12.0 на iOS/Android.

Пофіксили баг, який дошкуляв власникам Android 7, коли не відкривався Чат підтримки.

Якщо є ті, хто оновився та вже протестував Чат, напишіть, будь ласка. Дуже важливий ваш зворотній зв'язок ❤️

Наче запрацювало :)
А що там по обіцяним горішкам ?
Kalgan
 
Повідомлень: 1062
З нами з: 02.01.19
Подякував: 47 раз.
Подякували: 116 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 лип, 2023 10:19

  Sense Bank написав:Якщо є ті, хто оновився та вже протестував Чат, напишіть, будь ласка. Дуже важливий ваш зворотній зв'язок ❤️


Зникла можливість копіювати текст своїх повідомлень у чаті.
Наприклад, замовлення готівки, раніше копіював своє повідомлення (сума, рахунок, відділення, час..) трохи змінював і відправляв, тепер треба усе набирати заново :( Замість 10с на повідомлення тепер треба 2хв, дуже не зручно.
Sime
 
Повідомлень: 103
З нами з: 27.08.12
Подякував: 3 раз.
Подякували: 17 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 лип, 2023 18:58

Re: Sense Bank

Шо там с национализацией на следующей неделе?
vpchelko
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Повідомлень: 735
З нами з: 05.07.17
Подякував: 8 раз.
Подякували: 42 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 лип, 2023 19:47

  vpchelko написав:Шо там с национализацией на следующей неделе?

перечитайте останні 20 сторінок
кожна пятниця - це вона!
greenozon
 
Повідомлень: 15269
З нами з: 01.06.14
Подякував: 333 раз.
Подякували: 1453 раз.
 
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  #<1 ... 863864865866
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