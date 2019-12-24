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Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 07 лип, 2023 20:28
Гарантованих подарунків я так розумію немає, тільки вікторини
?
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sergia
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Додано: П'ят 07 лип, 2023 20:59
sergia написав:
Гарантованих подарунків я так розумію немає, тільки вікторини
?
Агаа, тільки роооозіграши. Вже б банку смузі чорничного з горіхами шолі прислали на НП
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Amethyst
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Додано: П'ят 07 лип, 2023 23:50
Sense Bank написав:
Доброго вечора! Сьогодні наш Sense SuperApp оновився 😊
Вийшла версія 3.12.0 на iOS/Android.
Пофіксили баг, який дошкуляв власникам Android 7, коли не відкривався Чат підтримки.
Якщо є ті, хто оновився та вже протестував Чат, напишіть, будь ласка. Дуже важливий ваш зворотній зв'язок ❤️
Наче запрацювало
А що там по обіцяним горішкам ?
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Kalgan
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Додано: Суб 08 лип, 2023 10:19
Sense Bank написав:
Якщо є ті, хто оновився та вже протестував Чат, напишіть, будь ласка. Дуже важливий ваш зворотній зв'язок ❤️
Зникла можливість копіювати текст своїх повідомлень у чаті.
Наприклад, замовлення готівки, раніше копіював своє повідомлення (сума, рахунок, відділення, час..) трохи змінював і відправляв, тепер треба усе набирати заново
Замість 10с на повідомлення тепер треба 2хв, дуже не зручно.
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Sime
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Додано: Суб 08 лип, 2023 18:58
Шо там с национализацией на следующей неделе?
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vpchelko
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Додано: Суб 08 лип, 2023 19:47
vpchelko написав:
Шо там с национализацией на следующей неделе?
перечитайте останні 20 сторінок
кожна пятниця - це вона!
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greenozon
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