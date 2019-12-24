Sense Bank написав:Якщо є ті, хто оновився та вже протестував Чат, напишіть, будь ласка. Дуже важливий ваш зворотній зв'язок ❤️
Зникла можливість копіювати текст своїх повідомлень у чаті. Наприклад, замовлення готівки, раніше копіював своє повідомлення (сума, рахунок, відділення, час..) трохи змінював і відправляв, тепер треба усе набирати заново Замість 10с на повідомлення тепер треба 2хв, дуже не зручно.
vpchelko написав:Шо там с национализацией на следующей неделе?
перечитайте останні 20 сторінок кожна пятниця - це вона!
Потрібно це робити так, щоб і МВФ угодити, а він:
МВФ застерігає Україну від націоналізації банків із непов'язаних із фінстабільністю причин https://interfax.com.ua/news/economic/921600.html "Надмірне втручання з політичних мотивів, включно з перспективою націоналізації з причин, не пов'язаних із фінансовою стабільністю, може створити ризики для банків з іноземною участю та банківської системи загалом", - зазначив Фонд в оновленій програмі після першого її перегляду, опублікованій у п'ятницю. ABH Holdings заявляє, що досяг домовленості щодо продажу за $1 пакета в розмірі 75,6% акцій Сенс Банку міжнародному інвестору, і вважає збереження банку в приватній власності найкращим варіантом, а в разі націоналізації погрожує Україні судом.