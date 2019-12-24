Ой+ написав:Потрібно це робити так, щоб і МВФ угодити, а він:
МВФ застерігає Україну від націоналізації банків із непов'язаних із фінстабільністю причин https://interfax.com.ua/news/economic/921600.html "Надмірне втручання з політичних мотивів, включно з перспективою націоналізації з причин, не пов'язаних із фінансовою стабільністю, може створити ризики для банків з іноземною участю та банківської системи загалом", - зазначив Фонд в оновленій програмі після першого її перегляду, опублікованій у п'ятницю. ABH Holdings заявляє, що досяг домовленості щодо продажу за $1 пакета в розмірі 75,6% акцій Сенс Банку міжнародному інвестору, і вважає збереження банку в приватній власності найкращим варіантом, а в разі націоналізації погрожує Україні судом.
просто зе вирішив що він крутий. і може робити як петя. взяти і забрати просто так банк за 1 грн. але розуму не вистачає зрозуміти що це різні ситуації. якщо вони це провернуть - однозначно будуть суди. юнікредіт не подарить прото так свої 10%. а західним парнтерам не потрібні проблеми з їх банками. Наскільки я знаю то косогов теж не під санкціями. а в нього 40% власності. тобто 50% власності наша влада вирішила забрати просто так. бо їм схотілося.