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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 864865866867

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.7 5 76
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
9%
7
2- Погане. Некомпетентне.
7%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
12
4- Добре. Як і повинно бути.
41%
31
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
28%
21
Всього голосів : 76
Повідомлення Додано: Нед 09 лип, 2023 11:49

  Ой+ написав:Потрібно це робити так, щоб і МВФ угодити, а він:
МВФ застерігає Україну від націоналізації банків із непов'язаних із фінстабільністю причин https://interfax.com.ua/news/economic/921600.html
"Надмірне втручання з політичних мотивів, включно з перспективою націоналізації з причин, не пов'язаних із фінансовою стабільністю, може створити ризики для банків з іноземною участю та банківської системи загалом", - зазначив Фонд в оновленій програмі після першого її перегляду, опублікованій у п'ятницю.
ABH Holdings заявляє, що досяг домовленості щодо продажу за $1 пакета в розмірі 75,6% акцій Сенс Банку міжнародному інвестору, і вважає збереження банку в приватній власності найкращим варіантом, а в разі націоналізації погрожує Україні судом.


просто зе вирішив що він крутий. і може робити як петя. взяти і забрати просто так банк за 1 грн.
але розуму не вистачає зрозуміти що це різні ситуації.
якщо вони це провернуть - однозначно будуть суди. юнікредіт не подарить прото так свої 10%. а західним парнтерам не потрібні проблеми з їх банками.
Наскільки я знаю то косогов теж не під санкціями. а в нього 40% власності.
тобто 50% власності наша влада вирішила забрати просто так. бо їм схотілося.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 лип, 2023 12:15

польский олігарх = один із найбагатших людей Польщі Зигмунт Солож, співвласник корпорації Grupa Polsat Plus.
https://interfax.com.ua/news/economic/917318.html
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 лип, 2023 12:30

  greenozon написав:польский олігарх = один із найбагатших людей Польщі Зигмунт Солож, співвласник корпорації Grupa Polsat Plus.
https://interfax.com.ua/news/economic/917318.html


таки косогов тоже под санкциями. суммарно выходит 86% у подсанкционных лиц.
но даже 14% западный капитал просто так врядли подарит.

но в этих санкциях есть один интересный момент - косогов только в списке санкций Украины.
западные партнеры на косогова санкции не накладывали.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 лип, 2023 17:03

vadymbanker я пол года ожидал...
igor_egor202
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Повідомлення Додано: Нед 09 лип, 2023 18:59

слабенько замаскировались :mrgreen:

  greenozon написав:польский олігарх = один із найбагатших людей Польщі
Зигмунт
Солож, співвласник корпорації Grupa Polsat Plus.
https://interfax.com.ua/news/economic/917318.html


других поляков у меня для вас нет (с) :mrgreen: :mrgreen:
cohan
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Повідомлення Додано: Вів 11 лип, 2023 09:00

Re: Sense Bank

чет последнее время часто стали слетать настройки мобайла.
приходится все настраивать с пином включительно.
у всех так или это у меня приколы?
mephala
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 лип, 2023 09:32

Re: Sense Bank

mephala написав:чет последнее время часто стали слетать настройки мобайла.
приходится все настраивать с пином включительно.
у всех так или это у меня приколы?
Ніяких проблем не спостерігав.


Є питання щодо пакету Блек, бо подумую перейти на нього.

Віза чи мастер? Щось свербить в голові, коли тут поміняли шляхи конвертації, то мастер став менш вигідним, чи то я собі придумав?

Для доступу в лаунжі треба виконувати умови по витратами з картки?

Якщо брати в пакеті дві карти, то для безкоштовного користування потрібно виконувати умови по кількості покупок з кожної карти чи рахують на все разом на один пакет?
RobinGood
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 лип, 2023 10:05

mephala В мене вже кілька разів самі включаються смс і знімає плату за смс
Arom
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 лип, 2023 10:53

Arom Привіт, я Оля,тепер я ваша нова помічниця)
Така помилка може виникати, якщо ви видаляєте застосунок та встановлюєте його знову. Тому рекомендую після перевстановлення застосунку, перевіряти смс-інформування по картці.
Ваша Оля🧚
Sense Bank
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Повідомлення Додано: Вів 11 лип, 2023 13:19

Re: Sense Bank

внєзапно наша Оля каже що налаштування вашого рахунку зберігається в кукісах. прикольно ))))
daap
 
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