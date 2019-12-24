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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 865866867868

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.7 5 76
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
9%
7
2- Погане. Некомпетентне.
7%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
12
4- Добре. Як і повинно бути.
41%
31
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
28%
21
Всього голосів : 76
Повідомлення Додано: Вів 11 лип, 2023 13:51

daap
Не тільки в кукісах, а і в кендісах🍬😄
Ваша фея-помічниця, Оля🧚‍♀️
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 11873
З нами з: 18.02.13
Подякував: 141 раз.
Подякували: 1241 раз.
 
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2
1
Повідомлення Додано: Вів 11 лип, 2023 15:56

Re: Sense Bank

Оля, а гусік переживе націоналізацію? Стане справжнім українським качуром, чи нє?

Надіслано від мого SM-G780G, використовуючи Tapatalk
korovas2
 
Повідомлень: 454
З нами з: 06.03.15
Подякував: 161 раз.
Подякували: 57 раз.
 
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1
Повідомлення Додано: Вів 11 лип, 2023 16:14

korovas2
Реве та стогне Дніпр широкий
Сердитий вітер завива
Що таке гусік, що таке качур
Новенька Оля геть не зна🙈
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 11873
З нами з: 18.02.13
Подякував: 141 раз.
Подякували: 1241 раз.
 
Профіль
2
1
  #<1 ... 865866867868
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