daap
Не тільки в кукісах, а і в кендісах🍬😄
Ваша фея-помічниця, Оля🧚♀️
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 11 лип, 2023 15:56
Re: Sense Bank
Оля, а гусік переживе націоналізацію? Стане справжнім українським качуром, чи нє?
Надіслано від мого SM-G780G, використовуючи Tapatalk
Додано: Вів 11 лип, 2023 16:14
korovas2
Реве та стогне Дніпр широкий
Сердитий вітер завива
Що таке гусік, що таке качур
Новенька Оля геть не зна🙈
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