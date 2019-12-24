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Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 11 лип, 2023 13:51
daap
Не тільки в кукісах, а і в кендісах🍬😄
Ваша фея-помічниця, Оля🧚♀️
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Sense Bank
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Додано: Вів 11 лип, 2023 15:56
Оля, а гусік переживе націоналізацію? Стане справжнім українським качуром, чи нє?
Надіслано від мого SM-G780G, використовуючи Tapatalk
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korovas2
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Додано: Вів 11 лип, 2023 16:14
korovas2
Реве та стогне Дніпр широкий
Сердитий вітер завива
Що таке гусік, що таке качур
Новенька Оля геть не зна🙈
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Sense Bank
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Додано: Вів 11 лип, 2023 17:08
ПОчав штучний інтелект писати відповіді?
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Aiwa
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Додано: Вів 11 лип, 2023 17:58
Aiwa написав:
ПОчав штучний інтелект писати відповіді?
Ага. я почав гуглити шо таке кендіси, і таке там полізло ...
вирішив не розбиратися
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daap
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Додано: Вів 11 лип, 2023 18:07
daap написав: Aiwa написав:
ПОчав штучний інтелект писати відповіді?
Ага. я почав гуглити шо таке кендіси, і таке там полізло ...
вирішив не розбиратися
Думаю ще чокладси і кейкаси треба перевірити
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Amethyst
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