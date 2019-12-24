daap
Не тільки в кукісах, а і в кендісах🍬😄
Ваша фея-помічниця, Оля🧚♀️
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 11 лип, 2023 15:56
Re: Sense Bank
Оля, а гусік переживе націоналізацію? Стане справжнім українським качуром, чи нє?
Надіслано від мого SM-G780G, використовуючи Tapatalk
Додано: Вів 11 лип, 2023 16:14
korovas2
Реве та стогне Дніпр широкий
Сердитий вітер завива
Що таке гусік, що таке качур
Новенька Оля геть не зна🙈
Додано: Вів 11 лип, 2023 17:08
Re: Sense Bank
ПОчав штучний інтелект писати відповіді?
Додано: Вів 11 лип, 2023 17:58
Додано: Вів 11 лип, 2023 18:07
Додано: Сер 12 лип, 2023 14:21
Re: Sense Bank
Є питання щодо пакету Блек, бо подумую перейти на нього.
Віза чи мастер? Щось свербить в голові, коли тут поміняли шляхи конвертації, то мастер став менш вигідним, чи то я собі придумав?
Для доступу в лаунжі треба виконувати умови по витратами з картки?
Якщо брати в пакеті дві карти, то для безкоштовного користування потрібно виконувати умови по кількості покупок з кожної карти чи рахують на все разом на один пакет?
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