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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 866867868869>

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Sense Bank 3.7 5 76
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
9%
7
2- Погане. Некомпетентне.
7%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
12
4- Добре. Як і повинно бути.
41%
31
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
28%
21
Всього голосів : 76
Повідомлення Додано: Вів 11 лип, 2023 13:51

daap
Не тільки в кукісах, а і в кендісах🍬😄
Ваша фея-помічниця, Оля🧚‍♀️
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 11873
З нами з: 18.02.13
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Подякували: 1241 раз.
 
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2
1
Повідомлення Додано: Вів 11 лип, 2023 15:56

Re: Sense Bank

Оля, а гусік переживе націоналізацію? Стане справжнім українським качуром, чи нє?

Надіслано від мого SM-G780G, використовуючи Tapatalk
korovas2
 
Повідомлень: 454
З нами з: 06.03.15
Подякував: 161 раз.
Подякували: 57 раз.
 
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1
Повідомлення Додано: Вів 11 лип, 2023 16:14

korovas2
Реве та стогне Дніпр широкий
Сердитий вітер завива
Що таке гусік, що таке качур
Новенька Оля геть не зна🙈
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 11873
З нами з: 18.02.13
Подякував: 141 раз.
Подякували: 1241 раз.
 
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2
1
Повідомлення Додано: Вів 11 лип, 2023 17:08

Re: Sense Bank

ПОчав штучний інтелект писати відповіді?
Aiwa
 
Повідомлень: 182
З нами з: 08.07.08
Подякував: 29 раз.
Подякували: 18 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 лип, 2023 17:58

  Aiwa написав:ПОчав штучний інтелект писати відповіді?


Ага. я почав гуглити шо таке кендіси, і таке там полізло ...
вирішив не розбиратися
daap
 
Повідомлень: 89
З нами з: 08.01.09
Подякував: 20 раз.
Подякували: 2 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 лип, 2023 18:07

  daap написав:
  Aiwa написав:ПОчав штучний інтелект писати відповіді?


Ага. я почав гуглити шо таке кендіси, і таке там полізло ...
вирішив не розбиратися

Думаю ще чокладси і кейкаси треба перевірити
Amethyst
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Повідомлень: 4271
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9
Повідомлення Додано: Сер 12 лип, 2023 14:21

Re: Sense Bank

Є питання щодо пакету Блек, бо подумую перейти на нього.

Віза чи мастер? Щось свербить в голові, коли тут поміняли шляхи конвертації, то мастер став менш вигідним, чи то я собі придумав?

Для доступу в лаунжі треба виконувати умови по витратами з картки?

Якщо брати в пакеті дві карти, то для безкоштовного користування потрібно виконувати умови по кількості покупок з кожної карти чи рахують на все разом на один пакет?
RobinGood
 
Повідомлень: 53
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Повідомлення Додано: Сер 12 лип, 2023 17:26

Рожкова про сенс

---
Я навіть не уявляю, що сталося б, якби до війни додалася ще фінансова криза. Це був би колапс. Тому цей закон писався ні про "Альфу", ні про якийсь інший банк. Дякувати Богу, ситуація з ліквідністю у всіх банків стабілізувалася.

...
Спочатку був намір. Потім прийшов пакет документів. З пакетом документів є суттєві недоліки. Але навіть якби недоліків не було, не можна дати згоду на таку операцію, оскільки тоді ми також будемо учасниками механізму обходу санкцій.

https://www.epravda.com.ua/publications ... 12/702125/
greenozon
 
Повідомлень: 15289
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Повідомлення Додано: Сер 12 лип, 2023 17:31

Re: Sense Bank

  RobinGood написав:Якщо брати в пакеті дві карти, то для безкоштовного користування потрібно виконувати умови по кількості покупок з кожної карти чи рахують на все разом на один пакет?

Умови на пакет, але ще раз на півроку по кожній карті має бути рух, бо також є плата за неактивність.
Ой+
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Повідомлень: 5979
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Повідомлення Додано: Сер 12 лип, 2023 17:48

  Ой+ написав:Умови на пакет, але ще раз на півроку по кожній карті має бути рух, бо також є плата за неактивність.

Разве не только по картам, на которых есть деньги?
moveton
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