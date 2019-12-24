Alien написав:Ви праві - списання за неактивність лише в межах залишку. Якщо залишок 0 то і плата нуль. Але Сєня ще й має звичку закривати картки по яким не було здається якраз пів-року руху і відсутній залишок
Это уже другой вопрос. В целом, если картой столько не пользовались, может она не так уж и нужна? Но если таки нужна, то открыть с неё минимальный депо и все будут счастливы.
--- Я навіть не уявляю, що сталося б, якби до війни додалася ще фінансова криза. Це був би колапс. Тому цей закон писався ні про "Альфу", ні про якийсь інший банк. Дякувати Богу, ситуація з ліквідністю у всіх банків стабілізувалася.
... Спочатку був намір. Потім прийшов пакет документів. З пакетом документів є суттєві недоліки. Але навіть якби недоліків не було, не можна дати згоду на таку операцію, оскільки тоді ми також будемо учасниками механізму обходу санкцій.