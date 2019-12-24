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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 866867868869

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Sense Bank 3.7 5 76
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
9%
7
2- Погане. Некомпетентне.
7%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
12
4- Добре. Як і повинно бути.
41%
31
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
28%
21
Всього голосів : 76
Повідомлення Додано: Сер 12 лип, 2023 17:58

  moveton написав:
  Ой+ написав:Умови на пакет, але ще раз на півроку по кожній карті має бути рух, бо також є плата за неактивність.

Разве не только по картам, на которых есть деньги?

Ви праві - списання за неактивність лише в межах залишку. Якщо залишок 0 то і плата нуль. Але Сєня ще й має звичку закривати картки по яким не було здається якраз пів-року руху і відсутній залишок
Alien
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 лип, 2023 18:12

  Alien написав:Ви праві - списання за неактивність лише в межах залишку. Якщо залишок 0 то і плата нуль. Але Сєня ще й має звичку закривати картки по яким не було здається якраз пів-року руху і відсутній залишок

Это уже другой вопрос. В целом, если картой столько не пользовались, может она не так уж и нужна? Но если таки нужна, то открыть с неё минимальный депо и все будут счастливы.
moveton
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Повідомлення Додано: Сер 12 лип, 2023 18:35

  greenozon написав:Рожкова про сенс

---
Я навіть не уявляю, що сталося б, якби до війни додалася ще фінансова криза. Це був би колапс. Тому цей закон писався ні про "Альфу", ні про якийсь інший банк. Дякувати Богу, ситуація з ліквідністю у всіх банків стабілізувалася.

...
Спочатку був намір. Потім прийшов пакет документів. З пакетом документів є суттєві недоліки. Але навіть якби недоліків не було, не можна дати згоду на таку операцію, оскільки тоді ми також будемо учасниками механізму обходу санкцій.

https://www.epravda.com.ua/publications ... 12/702125/


господин Зигмунд оказался убедительным :mrgreen: :mrgreen:
"при помощи пистолета и хорошего слова..." (с)
будем посмотреть...
cohan
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Повідомлення Додано: Сер 12 лип, 2023 23:06

RobinGood Конвертація в цілому однакова для платіжних систем, якщо валюта операції відміна від доллара, то шлях буде третя валюта - в доллар по курсу платіжної системи + ОІФ комісія злагодження курсів 1.2-1.3% в залежності від регіону, і ось ця сума в долару по курсу банку, на сьогодні це 37.45, більш детально в статі: https://help.sensebank.com.ua/hc/uk-ua/ ... 0014652800

Далі якщо казати про лаундж, то доступ до них є лише по карткам Віза, по Мастер лише бізнес зали яких на багато менше : https://help.sensebank.com.ua/hc/uk-ua/ ... 0015516419.
І так, по конкретній картці потрібно виконувати умови від платіжної системи згідно рівня пластику для користання послугами безкоштовно, тому ви можете дійсно оформити картки обох платіжних систем, як підмітили умови для виконання рахуються по пакету послуг, головне не забудьте перейти на безкоштовні пушики як канал інформування по кожній картці = )
Анастасія, ваша помічниця
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