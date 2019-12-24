Ви праві - списання за неактивність лише в межах залишку. Якщо залишок 0 то і плата нуль. Але Сєня ще й має звичку закривати картки по яким не було здається якраз пів-року руху і відсутній залишок
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 12 лип, 2023 17:58
Ви праві - списання за неактивність лише в межах залишку. Якщо залишок 0 то і плата нуль. Але Сєня ще й має звичку закривати картки по яким не було здається якраз пів-року руху і відсутній залишок
Додано: Сер 12 лип, 2023 18:12
Это уже другой вопрос. В целом, если картой столько не пользовались, может она не так уж и нужна? Но если таки нужна, то открыть с неё минимальный депо и все будут счастливы.
Додано: Сер 12 лип, 2023 18:35
господин Зигмунд оказался убедительным
"при помощи пистолета и хорошего слова..." (с)
будем посмотреть...
Додано: Сер 12 лип, 2023 23:06
RobinGood Конвертація в цілому однакова для платіжних систем, якщо валюта операції відміна від доллара, то шлях буде третя валюта - в доллар по курсу платіжної системи + ОІФ комісія злагодження курсів 1.2-1.3% в залежності від регіону, і ось ця сума в долару по курсу банку, на сьогодні це 37.45, більш детально в статі:
Далі якщо казати про лаундж, то доступ до них є лише по карткам Віза, по Мастер лише бізнес зали яких на багато менше :
І так, по конкретній картці потрібно виконувати умови від платіжної системи згідно рівня пластику для користання послугами безкоштовно, тому ви можете дійсно оформити картки обох платіжних систем, як підмітили умови для виконання рахуються по пакету послуг, головне не забудьте перейти на безкоштовні пушики як канал інформування по кожній картці = )
Анастасія, ваша помічниця
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