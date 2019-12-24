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Обслуговування в українських
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 866867868869

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Sense Bank 3.7 5 76
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
9%
7
2- Погане. Некомпетентне.
7%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
12
4- Добре. Як і повинно бути.
41%
31
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
28%
21
Всього голосів : 76
Повідомлення Додано: Сер 12 лип, 2023 23:06

RobinGood Конвертація в цілому однакова для платіжних систем, якщо валюта операції відміна від доллара, то шлях буде третя валюта - в доллар по курсу платіжної системи + ОІФ комісія злагодження курсів 1.2-1.3% в залежності від регіону, і ось ця сума в долару по курсу банку, на сьогодні це 37.45, більш детально в статі: https://help.sensebank.com.ua/hc/uk-ua/ ... 0014652800

Далі якщо казати про лаундж, то доступ до них є лише по карткам Віза, по Мастер лише бізнес зали яких на багато менше : https://help.sensebank.com.ua/hc/uk-ua/ ... 0015516419.
І так, по конкретній картці потрібно виконувати умови від платіжної системи згідно рівня пластику для користання послугами безкоштовно, тому ви можете дійсно оформити картки обох платіжних систем, як підмітили умови для виконання рахуються по пакету послуг, головне не забудьте перейти на безкоштовні пушики як канал інформування по кожній картці = )
Анастасія, ваша помічниця
Sense Bank
Представник банку
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 лип, 2023 11:17

Re: Sense Bank

Это глючное приложение уже просто достало. Сделал платёж, получатель просит квитанцию.
А фиг вам. В МАБе такую возможность убрали, а в приложении всё девственно чисто. Ни операции, ни квитанции.
Фантом
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Повідомлення Додано: Чет 13 лип, 2023 12:16

Фантом
Неприємна ситуація, але ми хочемо допомогти, тому зараз зв'яжемось з вами в особистих повідомленнях, для уточнення деталей.
Ваша фея-помічниця, Оля🧚‍♀️
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 11876
З нами з: 18.02.13
Подякував: 141 раз.
Подякували: 1241 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 лип, 2023 14:04

Re: Sense Bank

Сьогодні мобайл буде працювати?Зображення
unlock
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Повідомлень: 2924
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Подякував: 522 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 13 лип, 2023 14:19

  unlock написав:Сьогодні мобайл буде працювати?Зображення

півгодини назад казали, що ще 15хв -- баба Галя почала диски у сервера від пилюки протирати, а поліроль десь загубиласа :(
Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 13 лип, 2023 14:25

Виникли технічні проблеми із входом в Sense SuperApp, відображенням карток та переказами. Ми працюємо над вирішенням⚒️ Розуміємо, що це викликає незручності та приносимо вибачення😥️ Як тільки складність буде вирішена, то одразу повідомимо вас про це
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 11876
З нами з: 18.02.13
Подякував: 141 раз.
Подякували: 1241 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 лип, 2023 14:33

  Sense Bank написав:Виникли технічні проблеми із входом в Sense SuperApp, відображенням карток та переказами. Ми працюємо над вирішенням⚒️ Розуміємо, що це викликає незручності та приносимо вибачення😥️ Як тільки складність буде вирішена, то одразу повідомимо вас про це



у вас є сторінка в інтернеті що показує статус сервісів банку?
для прикладу - https://status.cloud.google.com/
greenozon
 
Повідомлень: 15294
З нами з: 01.06.14
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Подякували: 1454 раз.
 
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