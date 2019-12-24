RobinGood Конвертація в цілому однакова для платіжних систем, якщо валюта операції відміна від доллара, то шлях буде третя валюта - в доллар по курсу платіжної системи + ОІФ комісія злагодження курсів 1.2-1.3% в залежності від регіону, і ось ця сума в долару по курсу банку, на сьогодні це 37.45, більш детально в статі: https://help.sensebank.com.ua/hc/uk-ua/ ... 0014652800
Далі якщо казати про лаундж, то доступ до них є лише по карткам Віза, по Мастер лише бізнес зали яких на багато менше : https://help.sensebank.com.ua/hc/uk-ua/ ... 0015516419. І так, по конкретній картці потрібно виконувати умови від платіжної системи згідно рівня пластику для користання послугами безкоштовно, тому ви можете дійсно оформити картки обох платіжних систем, як підмітили умови для виконання рахуються по пакету послуг, головне не забудьте перейти на безкоштовні пушики як канал інформування по кожній картці = ) Анастасія, ваша помічниця
Виникли технічні проблеми із входом в Sense SuperApp, відображенням карток та переказами. Ми працюємо над вирішенням⚒️ Розуміємо, що це викликає незручності та приносимо вибачення😥️ Як тільки складність буде вирішена, то одразу повідомимо вас про це
Sense Bank написав:Виникли технічні проблеми із входом в Sense SuperApp, відображенням карток та переказами. Ми працюємо над вирішенням⚒️ Розуміємо, що це викликає незручності та приносимо вибачення😥️ Як тільки складність буде вирішена, то одразу повідомимо вас про це