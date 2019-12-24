Була до січня 2023 нормальна конвертація для EUR по Visa, поламали, тепер не має значення, курс EUR однаково неконкурентний по Visa та MC, картки на полиці.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 14 лип, 2023 23:13
Була до січня 2023 нормальна конвертація для EUR по Visa, поламали, тепер не має значення, курс EUR однаково неконкурентний по Visa та MC, картки на полиці.
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