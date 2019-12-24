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Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 14 лип, 2023 23:13
RobinGood написав:
Віза чи мастер? Щось свербить в голові, коли тут поміняли шляхи конвертації, то мастер став менш вигідним, чи то я собі придумав?
Була до січня 2023 нормальна конвертація для EUR по Visa, поламали, тепер не має значення, курс EUR однаково неконкурентний по Visa та MC, картки на полиці.
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Додано: Суб 15 лип, 2023 07:07
А как и куда написать в чат что приложение Сенс категорически не хочет работать.
Вот буквально, пишут мол давайте в чат, а чат где?
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Feh14
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Додано: Суб 15 лип, 2023 10:00
Feh14 написав:
А как и куда написать в чат что приложение Сенс категорически не хочет работать.
Вот буквально, пишут мол давайте в чат, а чат где?
а чат в додатку
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greenozon
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Додано: Суб 15 лип, 2023 10:32
greenozon написав: Feh14 написав:
А как и куда написать в чат что приложение Сенс категорически не хочет работать.
Вот буквально, пишут мол давайте в чат, а чат где?
а чат в додатку
Есть и в Телеграме
.Там даже отдельная ветка "Баги".
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